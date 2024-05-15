Как правильно варить спаржу, чтобы она была мягкой: делимся простым способом
Спаржа – это очень вкусный и питательный продукт. Но стебли нельзя просто отварить. Чтобы они получились действительно вкусными – нужно соблюдать особую технологию и использовать некоторые лайфхаки.
О том, как правильно варить спаржу и как вкусно ее приготовить, рассказала фудблогера Виталина с никомvitala_foodblog в Instagram. Вам понадобится ледяная вода.
Как отварить спаржу
1. В закипающую подсоленную воду положить спаржу, предварительно зачищенную.
2. Варим 1 минуту.
3. Переложить в ледяную воду.
4. Охладить.
5. Главное – не переварить. Спаржа должна хрустеть.
6. Если спаржа очень тонкая – ее можно варить даже 30 секунд.
Как вкусно приготовить спаржу
1. Взять бекон, тоненько нарезанный, можно сыро-копченый.
2. Завернуть каждый стебель в бекон.
3. Обжарить на сливочном масле 2-3 минуты до золотистости.
4. В процессе добавить кленовый сироп (можно заменить медом с соком лимона).
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