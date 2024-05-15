Спаржа – это очень вкусный и питательный продукт. Но стебли нельзя просто отварить. Чтобы они получились действительно вкусными – нужно соблюдать особую технологию и использовать некоторые лайфхаки.

О том, как правильно варить спаржу и как вкусно ее приготовить, рассказала фудблогера Виталина с никомvitala_foodblog в Instagram. Вам понадобится ледяная вода.

Как отварить спаржу

1. В закипающую подсоленную воду положить спаржу, предварительно зачищенную.

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2. Варим 1 минуту.

3. Переложить в ледяную воду.

4. Охладить.

5. Главное – не переварить. Спаржа должна хрустеть.

6. Если спаржа очень тонкая – ее можно варить даже 30 секунд.

Как вкусно приготовить спаржу

1. Взять бекон, тоненько нарезанный, можно сыро-копченый.

2. Завернуть каждый стебель в бекон.

3. Обжарить на сливочном масле 2-3 минуты до золотистости.

4. В процессе добавить кленовый сироп (можно заменить медом с соком лимона).

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