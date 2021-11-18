Как правильно варить суп, чтобы он оставался прозрачным: простой лайфхак

Когда хочется чего-нибудь легкого и вкусного на обед – приготовьте овощной суп. Это идеальный вариант быстрого обеда или ужина. А также не менее сытного, если дополнить блюдо крупой и мясом.

Впрочем, не все любят, когда овощи в супе перевариваются и становятся мягкими. Но это вполне реально исправить – достаточно знать один простой лайфхак.

Им поделилась повар Елена Ерсоленко, а также рассказала, как приготовить идеальный овощной суп. Опубликовано в Instagram.

По словам эксперта, суп нужно не варить, а томить на очень слабом огне. Таким образом, блюдо остается прозрачным, а овощи в нем не развариваются и остаются такими же вкусными.

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Для того чтобы приготовить овощной суп, понадобятся следующие ингредиенты:

Телятина – 200 г

Картофель – 3 шт

Рис – 3 ст. л.

Болгарский перец – 1\2 шт

Томаты – 3 шт

Брюссельская капуста – 5 шт

Способ приготовления:

1. Порезать телятину и картошку кубиками. Положить в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и уменьшить огонь.

2. Промыть рис и насыпать в бульон.

3. Порезать перец и добавить в блюдо через 15 минут.

4. Порезать томаты пополам.

5. Положить томаты вместе с брюссельской капустой. Томить на слабом огне еще в течение 10 минут.

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