Эспрессо – это идеальный кофейный напиток для пробуждения утром. Зачастую его пьют без молока и сахара, чтобы получить стопроцентный эффект. Но на вкус и крепость кофе также будет влиять технология приготовления.

Информацией о том, как правильно готовить эспрессо, поделилось издание NewBytes. Есть один обычный секрет.

Эспрессо становится более однородным и имеет лучший вкус, если к кофейным зернам перед помолом добавить немного воды. Частицы в кофемолке слипаются вместе в результате трения между помолом кофейных зерен, производящей электричество. Добавление воды в этот процесс приводит к лучшему вкусу и меньшему расходу кофе за счет уменьшения количества производимой электроэнергии.

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Роль воды в приготовлении кофе

Вода значительно уменьшает статическое электричество и беспорядок, возникающий во время помола кофе. Кроме того, вода также может существенно влиять на интенсивность напитка и обладает способностью "получать доступ к более высоким концентрациям благоприятных вкусов".

Приготовление кофе и извержение вулкана

Существует поразительное сходство между энергией, производимой при извержении вулканов, и электричеством, производимым при варке кофе.

По словам Джошуа Мендеса Гарпера, доцента кафедры электротехники и компьютерной инженерии в Университете штата Портленд: "Во время извержения магма распадается на маленькие частицы, выходящие из вулкана в виде этого большого шлейфа. Эти частицы стираются друг о друга и заряжаются вплоть до момента создания молнии". Измельчение кофе до мелкого порошка является более простым способом.

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