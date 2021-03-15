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Как правильно варить яйца вкрутую, всмятку, в мешочек

2.9т
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Сколько нужно варить яйца, чтобы они получились идеальными? И сколько минут требуется для того, чтобы приготовить яйца вкрутую, всмятку и в мешочек?

Редакция FoodOboz знает ответы на эти вопросы и с удовольствием делится с вами лайфхаками приготовления (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).

Основная сложность варки яиц состоит в том, что желток и белок требуют разных температур в процессе приготовления. Для белка комфортна температура 82 градуса – так он схватывается, но при этом не превращается в резину. А вот желток отлично себя чувствует при 77 градусах. При более высокой температуре он приобретает сероватый оттенок и становится сухим и рассыпчатым.

И если точную температуру во время варки яиц отследить крайне сложно, то время приготовления – вполне реально.

Как варить яйца всмятку

Первый вариант: положить яйца в холодную воду, дождаться, когда вода закипит, после чего убавить огонь и варить 3 минуты.

Второй вариант: яйца комнатной температуры положить в кипящую воду, оставить на 1 минуту. Затем снять с огня, закрыть крышкой и выдержать 5 минут.

Как варить яйца в мешочек

Первый вариант: положить яйца в холодную воду, довести до кипения и после закипания варить еще 4 минуты.

Второй вариант: опустить в кипящую воду, варить 1 минуту, выключить и выдержать в той же воде 7 минут.

Как варить яйца вкрутую

Здесь только один вариант приготовления. Яйца положить в холодную воду, довести до кипения, после чего варить еще 8-10 минут. Главное – не дольше. Иначе, как мы уже говорили, желток станет сухим и серым.

Видео-инструкция

Также даем вам видео с советами по приготовлению вареных яиц от известного британского шеф-повара и телеведущего Джейми Оливера.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об ошибках, которые многие люди допускают во время приготовления картофельного пюре: британский шеф, обладатель звезды Мишлен и ведущий британской версии "МастерШеф. Профессионалы" Маркус Воринг дал три совета, которые помогут приготовить блюдо воздушной консистенции.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Персона
Джейми Оливер
Тег
лайфхак
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