Как правильно вялить томаты: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Как правильно вялить томаты: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Вяленые помидоры – лучшее дополнение к салатам, пасте, картофелю. В целом их можно добавлять в любые блюда, которые вы любите. Очень важно – правильно подготовить помидоры и правильно их высушить. 

Видео дня
Вкусные вяленые томаты

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом и советами, как правильно готовить вяленые томаты. 

Рецепт томатов

Ингредиенты:

  • Помидоры черри
  • Сухой чеснок
  • Тимьян или другие ароматные травы
  • Масло оливковое 
  • Свежий чеснок
  • Соль

Для заливки:

  • Масло оливковое 
  • Кинза или другая зелень
  • Свежий чеснок
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Помидоры разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный фольгой. 

Свежие помидоры

2. Чеснок очистите, порежьте на слайсы и положите к помидорам. Посыпьте ароматными травами, сухим чесноком, солью и полейте растительным маслом.

Приготовление помидоров

3. Сушите в течение 9 часов при температуре 100С на режиме верх/низ без конвекции. Периодически открывая дверцу духовки, чтобы получился конденсат.

Сколько и как сушить помидоры

4. В банку выкладываем измельченную зелень, чеснок и соль, после слой готовых томатов, далее добавляем специи и заливаем маслом. Отправляем в холодильник на несколько часов!

Готовые вяленые томаты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаовощирецептпродуктыЭктор Хименес-Браво

Сейчас мы готовим

Все рецепты