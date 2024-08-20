Вяленые помидоры – лучшее дополнение к салатам, пасте, картофелю. В целом их можно добавлять в любые блюда, которые вы любите. Очень важно – правильно подготовить помидоры и правильно их высушить.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом и советами, как правильно готовить вяленые томаты.

Ингредиенты:

Помидоры черри

Сухой чеснок

Тимьян или другие ароматные травы

Масло оливковое

Свежий чеснок

Соль

Для заливки:

Масло оливковое

Кинза или другая зелень

Свежий чеснок

Соль

Способ приготовления:

1. Помидоры разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный фольгой.

2. Чеснок очистите, порежьте на слайсы и положите к помидорам. Посыпьте ароматными травами, сухим чесноком, солью и полейте растительным маслом.

3. Сушите в течение 9 часов при температуре 100С на режиме верх/низ без конвекции. Периодически открывая дверцу духовки, чтобы получился конденсат.

4. В банку выкладываем измельченную зелень, чеснок и соль, после слой готовых томатов, далее добавляем специи и заливаем маслом. Отправляем в холодильник на несколько часов!

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