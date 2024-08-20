Как правильно вялить томаты: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Вяленые помидоры – лучшее дополнение к салатам, пасте, картофелю. В целом их можно добавлять в любые блюда, которые вы любите. Очень важно – правильно подготовить помидоры и правильно их высушить.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом и советами, как правильно готовить вяленые томаты.
Ингредиенты:
- Помидоры черри
- Сухой чеснок
- Тимьян или другие ароматные травы
- Масло оливковое
- Свежий чеснок
- Соль
Для заливки:
- Масло оливковое
- Кинза или другая зелень
- Свежий чеснок
- Соль
Способ приготовления:
1. Помидоры разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный фольгой.
2. Чеснок очистите, порежьте на слайсы и положите к помидорам. Посыпьте ароматными травами, сухим чесноком, солью и полейте растительным маслом.
3. Сушите в течение 9 часов при температуре 100С на режиме верх/низ без конвекции. Периодически открывая дверцу духовки, чтобы получился конденсат.
4. В банку выкладываем измельченную зелень, чеснок и соль, после слой готовых томатов, далее добавляем специи и заливаем маслом. Отправляем в холодильник на несколько часов!
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