Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель

Сезон молодого картофеля, как правило, начинается в апреле и длится до июня. Часто в магазинах и на рыночных прилавках этого бюджетного продукта так много, что угадать с удачным – не так уж и просто.

Редакция FoodOboz разбиралась, как правильно выбрать, хранить и приготовить вкусно картофель.

1. Хороший молодой картофель должен быть:

сухим,

твердым,

без повреждений и разных пятен.

2. Как хранить молодой картофель

Как вымыть картофель. Источник: gettyimages.com

Лучше картофель хранить немытым и в темном, прохладном месте, так он дольше будет съедобным. Как бы это странно не звучало, но грунт (грязь) защитит его от всяческих повреждений.

3. Как варить молодой картофель

Как приготовить картофель. Источник: gettyimages.com

Так, как он имеет совсем тоненькую кожуру, лучше ее не чистить ножом, а достаточно будет просто хорошо вымыть и максимум – пройтись металической мочалкой. После этого еще раз хорошо промойте картошку и отправьте в кастрюлю со слегка подсоленной водой. Доведите до кипения, и еще около 10 минут на слабом огне доварите до готовности. Слейте воду, добавьте масло, соль, перец, зелень, чеснок – по вкусу.

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