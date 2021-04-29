Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель

Сезон молодого картофеля, как правило, начинается в апреле и длится до июня. Часто в магазинах и на рыночных прилавках этого бюджетного продукта так много, что угадать с удачным – не так уж и просто.
Редакция FoodOboz разбиралась, как правильно выбрать, хранить и приготовить вкусно картофель.
1. Хороший молодой картофель должен быть:
сухим,
твердым,
без повреждений и разных пятен.
2. Как хранить молодой картофель
Лучше картофель хранить немытым и в темном, прохладном месте, так он дольше будет съедобным. Как бы это странно не звучало, но грунт (грязь) защитит его от всяческих повреждений.
3. Как варить молодой картофель
Так, как он имеет совсем тоненькую кожуру, лучше ее не чистить ножом, а достаточно будет просто хорошо вымыть и максимум – пройтись металической мочалкой. После этого еще раз хорошо промойте картошку и отправьте в кастрюлю со слегка подсоленной водой. Доведите до кипения, и еще около 10 минут на слабом огне доварите до готовности. Слейте воду, добавьте масло, соль, перец, зелень, чеснок – по вкусу.
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