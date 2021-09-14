Как правильно выбрать гречку, рис и манку: эксперт рассказала, на что обязательно обратить внимание
Все крупы без исключения являются очень важными элементами в нашем рационе, каждая – особенная по-своему и несет в себе целый комплекс полезных микроэлементов и витаминов. К тому же они могут быть основой для полноценных блюд, а также – дополнением, например, рис для фаршированных перцев, гречка – для котлет.
Диетолог Альбина Комисарова рассказала в Instagram о том, как правильно выбрать только качественные крупы, что они были максимально полезными для организма.
Рис
У хорошего риса должен быть ровный оттенок
Желтые рисинки "говорят" о том, что крупа хранилась при высокой влажности.
Должно быть минимальное количество дробленых зерен.
Более прозрачные зерна будут более рассыпчатыми при готовке.
Гречка
Зерна качественной гречки должны быть исключительно светло-коричневого ровного оттенка.
Должно быть минимальное количество колотых, дробленых зерен и соринок.
Манка
Первым делом – встряхнуть пачку, убедиться в отсутствии жучков и соринок.
Запомните, что крупа сорта "M" – всегда имеет белый или светло-кремовый ровный оттенок и она более мягкая.
Крупа сорта "Т" – желтая, но тоже имеет ровный оттенок, она более твердая.
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Перловка
В ней не должно быть темных зерен, а также они должны быть одинаково размера.
Ячневая крупа
Крупинки всегда желто-серые и неровные.
Не должно быть комков и примесей.
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