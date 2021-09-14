Как правильно выбрать гречку, рис и манку: эксперт рассказала, на что обязательно обратить внимание

Все крупы без исключения являются очень важными элементами в нашем рационе, каждая – особенная по-своему и несет в себе целый комплекс полезных микроэлементов и витаминов. К тому же они могут быть основой для полноценных блюд, а также – дополнением, например, рис для фаршированных перцев, гречка – для котлет.

Диетолог Альбина Комисарова рассказала в Instagram о том, как правильно выбрать только качественные крупы, что они были максимально полезными для организма.

Рис

У хорошего риса должен быть ровный оттенок

Желтые рисинки "говорят" о том, что крупа хранилась при высокой влажности.

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Должно быть минимальное количество дробленых зерен.

Более прозрачные зерна будут более рассыпчатыми при готовке.

Гречка

Зерна качественной гречки должны быть исключительно светло-коричневого ровного оттенка.

Должно быть минимальное количество колотых, дробленых зерен и соринок.

Манка

Первым делом – встряхнуть пачку, убедиться в отсутствии жучков и соринок.

Запомните, что крупа сорта "M" – всегда имеет белый или светло-кремовый ровный оттенок и она более мягкая.

Крупа сорта "Т" – желтая, но тоже имеет ровный оттенок, она более твердая. ⠀

Перловка

В ней не должно быть темных зерен, а также они должны быть одинаково размера.

Ячневая крупа

Крупинки всегда желто-серые и неровные.

Не должно быть комков и примесей.

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