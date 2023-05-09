Спаржа является очень полезным, ценным и вкусным продуктом, в котором содержится большое количество антиоксидантов, препятствующих раннему старению. Стоит отметить, что спаржа – это еще и низкокалорийный и легкоусвояемый овощ, а также в ней очень много фолиевой кислоты, помогающую в борьбе с врожденными пороками у детей, усталости и болезнях сердца. Есть ее можно сырой, а также варить, готовить на сковороде, запекать с сыром.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram полезными советами, как правильно готовить спаржу.

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Как выбрать спаржу

Кулинар советует для приготовления использовать более короткие и более толстые побеги, а для салатов и чтобы есть сырыми – более тонкие. Очень важно, чтобы побеги были свежими и упругими.

Как правильно хранить

Лучше место – холодильник. Спаржу нужно завернуть во влажное полотенце в полиэтиленовом пакете, так можно хранить до 5-7 дней.

Как правильно очистить

Сначала помойте спаржу, а после очистите.

Кулинар отметил, что нужно ногтем проверить 1-2 ростка на плотность кожуры, начиная от нижней трети. Когда ноготь легко прорывает верхнюю пленку, ее уже не нужно срезать. Лучше всего чистить спаржу овощерезкой, осторожно и неглубоко снимая только верхнюю твердую пленочку. Низ спаржи обязательно срежьте.

Как нарезать спаржу

Для салата из сырой спаржи подойдут слайсы, а для приготовления на сковороде – кольца, ровные брусочки или с косым срезом.

Как правильно варить?

Воду доведите до кипения, посолите, выложите спаржу и варите 2-3 минуты с момента закипания. После достаньте из кипятка, сразу переложите в воду со льдом. Это нужно для того, чтобы остановить приготовление спаржи, иначе она переготовится.

Готовую спаржу добавьте в салаты или быстро пожарьте на оливковом масле или сливочном масле, а еще будет очень вкусно запекать спаржу с творогом или голландским соусом посыпав сыром.

Не бойтесь есть сырую спаржу, особенно, фиолетовую – по вкусу она почти как молодой зеленый горошек и очень полезна!

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