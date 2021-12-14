Как правильно выбрать и где хранить авокадо, чтобы оно не переспело: советы от эксперта. Эксклюзив

Авокадо – полезный и вкусный продукт, в котором много витаминов, особенно К. Также в плодах много легкоусвояемых мононенасыщенных жиров, а также абсолютно нет холестерина. Специалисты рекомендуют есть этот продукт людям с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, но нужно помнить, что от употребление продукта стоит отказаться людям с аллергией.

Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах эксклюзивно для FoodOboz рассказала, как правильно выбрать и где хранить авокадо, чтобы оно не переспело.

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Как хранить авокадо, чтобы оно быстро поспело?

Авокадо начинает созревать, как только они сорваны с дерева. Если вам нужно, чтобы авокадо быстро созрело, поместите его в коричневый бумажный пакет с яблоком или бананом, выделяющим газообразный этилен, ускоряющий процесс созревания. И наоборот, если у вас есть уже созревшее авокадо, и вам нужно держать его немного дольше, поместите его в холодильник, это замедлит процесс созревания.

Ярко-зеленая мякоть авокадо известна тем, что становится коричневым цветом, это происходит после воздействия воздуха. Хотя это не вредно, вы можете предотвратить это, добавив что-то кислое (например, сок лайма или лимона) или завернув авокадо в полиэтиленовую пленку.

Какие плоды не стоит покупать?

Если вы осторожно сожмете авокадо в ладони, и плод сохранит большое углубление там, где вы нажимаете, фрукт перезрелый и, скорее всего, испорчен;

Сорт Хасс, самый распространенный сорт авокадо, у него черная шкурка при перезревании и гнили. Однако другие сорта могут сохранять зеленый цвет даже при перезревании;

Мякоть гнилого авокадо имеет темные пятна и тягучую, неприятную на вкус консистенцию. Тем не менее, некоторые авокадо, особенно собранные с молодых деревьев, могут иметь темные полосы, даже если они не гнилые. Если фрукты хорошо смотрятся и не имеют плохого вкуса, их можно употреблять;

Кислый вкус или запах, а также горький аромат и химический привкус означают, что авокадо испорчен, и его следует выбросить; ​​​​​​​

Плесень – явный признак того, что авокадо испорчен. Выбросьте фрукты целиком, так как плесень может распространиться по мякоти, но может оказаться не заметной. ​​​​​​​

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