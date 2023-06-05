Лето – сезон шашлыка, который можно готовить из любого мяса. Из курицы он будет более нежным и приготовится быстрее, из свинины – более сытным и сочным, если вы приготовите удачный маринад и выберете правильно удачное мясо.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно выбрать свинину для шашлыка, чтобы он был вкусным, сочным и ароматным.

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На что нужно обратить внимание при выборе мяса:

1. Упругость

Свежее мясо должно быть упругим и ровным, при надавливании вмятина должна быстро возвращается к прежней форме. Оно не должно быть слишком мягким.

2. Цвет

Свежее мясо должно быть ярко-красного цвета, а его поверхность не должна быть липкой.

3. Жидкость

Из свежего мяса при измельчении должен выходить прозрачный "сок", без примесей крови, слизи. Сверху мясо также не должно быть липким.

4. Запах

Запах свежего мяса не должен вызывать неприятных ощущений, оно не должно иметь кислый запах или запах крови.

5. Какую часть мяса выбрать для шашлыка

Кулинары советуют выбирать мясо с небольшим количеством жировой прослойки – ошеек.

Стоит помнить, что свиной шашлык очень калорийный, поэтому он требует особого соуса. К свинине хорошо подойдет кисловатый ягодный соус средней остроты.

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