Как правильно законсервировать смородиновое варенье: секрет Ольги Сумской

Смородина – очень полезная и вкусная ягода, из которой можно варить вкуснейшее варенье на зиму, делать пироги, компоты, мороженое и просто перетирать с сахаром и хранить в морозилке всю зиму. Но не все знают, как это правильно сделать, чтобы сохранить всю пользу и витамины.

Актриса, телеведущая Ольга Сумская подделалась в своем Instagram полезными советами, а также лайфхаком, который поможет избежать плесени в банках со смородиновым вареньем без варки.

Все очень просто, для варенья вам нужно: хорошо вымыть и перемолоть блендером свежую смородину, добавить сахар и тщательно перемешать. Затем – разлить сырое варенье по стерильным банкам и самое главное – сделать так, чтобы оно не покрылось плесенью.

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Для этого нужно взять пергамент, вырезать кружочками диаметром банки, опустить их на 3-5 минут в водку, коньяк, виски и вложить в банки. Крышку закрываем негерметично, ставим в холодильник.

Так варенье может долго хранится.

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