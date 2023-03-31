Березовый сок – освежающий весенний напиток, сезон которого выпадает на середину марта и длится до конца апреля – именно в этот период напиток будет самым полезным. Его можно пить сразу, а также можно консервировать с ягодами, цитрусовыми и специями.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самый лучший рецепт березового сока с лимоном и изюмом, который не нужно варить и консервировать.

Ингредиенты:

сахар – 5 ст. л.

изюм – 10 шт

лимон

березовый сок – 3 л

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно процедить собранный сок через марлю.

2. Изюм помыть и просушить, добавить в сок.

3. Также добавить сахар и цитрусовые. Перемешать, накрыть банку сухой тканью и оставить на сутки при комнатной температуре. За это время сок должен настояться.

4. После этого следует разлить сок в стерилизованные банки, закатать и хранить в прохладном месте.

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