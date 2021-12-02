Как правильно замариновать курицу: рецепты удачного блюда
Как ни приготовишь курицу, в любом случае блюдо не задержится долго на столе. Но именно запеченная или жареная с румяной корочкой и сочным мясом – это особый вид наслаждения. И приготовить такое блюдо вполне реально благодаря удачному маринаду.
Редакция FoodOboz поделится рецептами запеченной курицы и удачного маринада.
Куриные крылышки в соевом соусе по рецепту фудблогера oksankamuronyk. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриные крылышки
Для маринада:
соевый соус
горчица в зернах
мед
Способ приготовления:
1. Крылья порезать на части.
2. Залить соевым соусом и добавить горчицу. (пропорции горчицы на 1 кг крылышек – 1 ч. л.). Перемешать и мариновать в течение 30 минут.
3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить крылья вместе с маринадом. Жарить на среднем огне, переворачивая время от времени.
4. Когда блюдо будет практически готово, добавить немного меда для более насыщенного вкуса. Помешивая довести до готовности.
Курица под апельсиново-медовым соусом по рецепту фудблогера julia_kopetsoni. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриные бедра
для маринаду:
апельсин – 1 шт
мед – 1 ст. л.
горчица в зернах – 1 ст. л.
сливочное масло – 20 г
хлопья чили
итальянские травы
соль
Способ приготовления:
1. Куриные бедра запечь в духовке или обжарить на гриле.
2. Тем временем приготовить маринад. Смешать апельсиновый сок, мед, горчицу и масло в кастрюле и довести до кипения. В конце добавить хлопья чили, итальянские травы и соль. Варить еще несколько минут.
3. Полученным маринадом полить курицу, накрыть фольгой и дать настояться 10 минут.
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