Как правильно замариновать курицу: рецепты удачного блюда

Как ни приготовишь курицу, в любом случае блюдо не задержится долго на столе. Но именно запеченная или жареная с румяной корочкой и сочным мясом – это особый вид наслаждения. И приготовить такое блюдо вполне реально благодаря удачному маринаду.

Редакция FoodOboz поделится рецептами запеченной курицы и удачного маринада.

Куриные крылышки в соевом соусе по рецепту фудблогера oksankamuronyk. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки

Для маринада:

соевый соус

горчица в зернах

мед

Способ приготовления:

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1. Крылья порезать на части.

2. Залить соевым соусом и добавить горчицу. (пропорции горчицы на 1 кг крылышек – 1 ч. л.). Перемешать и мариновать в течение 30 минут.

3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить крылья вместе с маринадом. Жарить на среднем огне, переворачивая время от времени.

4. Когда блюдо будет практически готово, добавить немного меда для более насыщенного вкуса. Помешивая довести до готовности.

Курица под апельсиново-медовым соусом по рецепту фудблогера julia_kopetsoni. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра

для маринаду:

апельсин – 1 шт

мед – 1 ст. л.

горчица в зернах – 1 ст. л.

сливочное масло – 20 г

хлопья чили

итальянские травы

соль

Способ приготовления:

1. Куриные бедра запечь в духовке или обжарить на гриле.

2. Тем временем приготовить маринад. Смешать апельсиновый сок, мед, горчицу и масло в кастрюле и довести до кипения. В конце добавить хлопья чили, итальянские травы и соль. Варить еще несколько минут.

3. Полученным маринадом полить курицу, накрыть фольгой и дать настояться 10 минут.

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