Как правильно замораживать рыбу: она будет безопасной для употребления и вкусной
Чтобы быстро приготовить рыбу и не ходить каждый раз в магазин – продукт нужно заморозить. Но это нужно делать по определенным правилам. В противном случае – появится белый налет, а рыба станет вредной.
Редакция FoodOboz расскажет, как правильно нужно замораживать рыбу в домашних условиях. Есть несколько универсальных способов.
Заморозка неочищенной рыбы
Самый простой вариант замораживания рыбы – хорошо промыть продукт и в неочищенном виде положить в емкость поштучно. Затем поместить в морозилку без очистки. Когда рыба замерзнет, можно положить в пакет и не беспокоиться о том, что она может склеиться. Продукт можно хранить до 30 дней. Такой способ подходит для мелкой морской и речной рыбы.
Какую рыбу лучше чистить перед заморозкой
Если речь идет о большой рыбе – ее нужно почистить от чешуи и внутренностей. А чтобы продукт замораживался быстрее – тушку можно разрезать на кусочки.
Почему на замороженной рыбе образуется белый налет
В процессе заморозки жир из рыбы выделяется на поверхность. Он начинает неприятно пахнуть и портиться, если морозилка очень часто открывается. Чтобы такого не произошло, рыбу нужно замораживать в ледовой глазури. Рыба может достаточно долго храниться.
Как компактно заморозить рыбу
Для комфортного хранения рыбы ее можно заморозить так, как это делают в супермаркетах:
- опустить рыбу в холодную воду в минуту;
- стряхнуть от воды;
- разложить в лоток так, чтобы рыбы не прикасались друг к другу;
- в морозилке выставить прохладную температуру и поместить туда рыбу:
- когда рыба замерзнет – разложить в пакеты:
- продукт при шоковой заморозке может храниться до 6 месяцев.
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