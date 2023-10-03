Чтобы быстро приготовить рыбу и не ходить каждый раз в магазин – продукт нужно заморозить. Но это нужно делать по определенным правилам. В противном случае – появится белый налет, а рыба станет вредной.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно нужно замораживать рыбу в домашних условиях. Есть несколько универсальных способов.

Заморозка неочищенной рыбы

Самый простой вариант замораживания рыбы – хорошо промыть продукт и в неочищенном виде положить в емкость поштучно. Затем поместить в морозилку без очистки. Когда рыба замерзнет, можно положить в пакет и не беспокоиться о том, что она может склеиться. Продукт можно хранить до 30 дней. Такой способ подходит для мелкой морской и речной рыбы.

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Какую рыбу лучше чистить перед заморозкой

Если речь идет о большой рыбе – ее нужно почистить от чешуи и внутренностей. А чтобы продукт замораживался быстрее – тушку можно разрезать на кусочки.

Почему на замороженной рыбе образуется белый налет

В процессе заморозки жир из рыбы выделяется на поверхность. Он начинает неприятно пахнуть и портиться, если морозилка очень часто открывается. Чтобы такого не произошло, рыбу нужно замораживать в ледовой глазури. Рыба может достаточно долго храниться.

Как компактно заморозить рыбу

Для комфортного хранения рыбы ее можно заморозить так, как это делают в супермаркетах:

опустить рыбу в холодную воду в минуту;

стряхнуть от воды;

разложить в лоток так, чтобы рыбы не прикасались друг к другу;

в морозилке выставить прохладную температуру и поместить туда рыбу:

когда рыба замерзнет – разложить в пакеты:

продукт при шоковой заморозке может храниться до 6 месяцев.

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