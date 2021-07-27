Как правильно заморозить кабачки: 3 самых эффективных способа

Лето – самое время для зимних заготовок из сезонных ягод, фруктов, овощей, которых сейчас очень много и они в это время – самые полезные. Каждый сам, конечно же, выбирает в каком виде заготавливать продукты, но все же – лучше их по возможности правильно замораживать, так в них сохранится намного больше полезных витаминов и минералов.

Редакция FoodOboz делится 3 самыми верными способами заморозки кабачков на зиму, чтобы они остались такие же вкусными и полезными.

1. Заморозка кабачка кружочками для жарки и запеканок

Первым делом – помойте и высушите кабачки. Затем – нарежьте кружочками – около 1 см толщиной. На кухонную досточку или поднос застелите пищевую пленку, сверху выложите кабачки так, чтобы они не прикасались друг к другу, сверху – еще слой пленки и снова кабачки, так можно сделать несколько слоев. Затем – отправьте их в морозилку на пару часов, после сложите в один пакет и хранит ев морозилке до 12 месяцев.

2. Кабачки кубиком для супа

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Обязательно выбирайте молодые кабачки. Помойте, высушите хорошо, порежьте средним кубиком. На тарелку, поднос или досточку застелите пищевую пленку, одним слоем выложите овощи, сверху накройте пленкой и снова кабачки, так можно сделать несколько слоев. Уберите в морозилку на 3-4 часа, после – переложите в герметичный пакет и переложите а морозилку. Хранить так можно до 10-12 месяцев.

3. Кабачки для блинчиков и запеканок

Помойте овощи, натрите на крупной терке, возьмите контейнер, поместите в него пакет, выложите натертые овощи и так отправьте в морозилку на пару часов. После – достаньте пакет из контейнера, переложите в морозилку.

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