Кабачки являются очень полезными, вкусными и бюджетными овощами, из которых можно готовить супы, рагу, закуски и салаты. Еще их можно консервировать, мариновать, делать икру и замораживать.

Редакция FoodOboz делится полезными советами и 3 удачными способами заморозки кабачков на зиму, чтобы при этом они не потеряли полезных свойств.

1. Как правильно заморозить кабачки кубиком

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кубиком, высыпьте в кипящую воду и оставьте на 2-3 минуты. Слейте воду и переложите кабачки в подходящую посуду и залейте холодной водой, добавьте кубики льда.

Видео дня

2. После переложите их на разделочную доску и дайте высохнуть. Переложите в морозилку и оставьте на 3-4 часа, а лучше на ночь. После переложите в пакеты и отправьте снова в морозилку.

2. Как заморозить тертые кабачки

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите лишний сок. Переложите в сито и хорошо полейте кипятком, погружая сито в горячую воду. Подержите в горячей воде 1 минуту, слейте воду и очень быстро погрузите в холодную воду со льдом.

2. Отожмите кабачок от воды и переложите в пакет для заморозки, распределив содержимое так, чтобы получилась плоская заготовка и переложите в морозилку.

3. Как заморозить кабачок кольцами

Способ приготовления:

1. Помойте и нарежьте кабачок кольцами. Переложите на разделочную доску и отправьте в морозилку на несколько часов. После переложите в пакеты и отправьте в морозилку.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели и были мягкими внутри и хрустящим снаружи.