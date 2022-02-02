Как правильно засолить красную рыбу: шеф-повар назвал два обязательных ингредиента. Эксклюзив

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно засолить красную рыбу: шеф-повар назвал два обязательных ингредиента. Эксклюзив

Известно, что рыбу начали засаливать еще во времена Древней Греции. Первые упоминания о таком способе заготовки на территории Украины относят к V веку до нашей эры. Тогда Геродот писал о Скифии, что на реке Борисфен (современный Днепр – прим. ред.). Там ловили осетров для соления, но с того времени технология изменилась. И вместо днепровского осетра украинцы чаще всего засаливают красную рыбу.

Как правильно солить красную рыбу

Эксперт реалити "На ножах" (Новый канал) Алекса Якутова эксклюзивно для FoodOboz рассказал, как лучше всего солить рыбу, чтобы она была очень вкусной.

Классический способ

Красная рыба для засолки
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Классически рыбу всегда засаливают в соли и сахаре. В пропорции один к одному. Либо две третьих соли на одну третью сахара. Если берете первый вариант, рыба получится на любителя – чуть сладковатой", – рассказывает Якутов.

Эксклюзивный рецепт

Как правильно солить рыбу

Ингредиенты:

  • Красная рыба – филе 1 крупной тушки

  • Соль – 2 стакана

Специи для засолки

  • Сахар – 1 стакан

  • Цедра одного лимона

Соленая рыба

  • Укроп – пучок

  • Черный перец горошком – 1 ст. л.

Специи для маринада

  • Бадьян – 1 звездочка

Способ приготовление:

1. Возьмите блендер, высыпаете соль, сахар, цедру лимона, укроп, перец, бадьян. Перебейте до однородной массы.

Соль и специи

2. Снимите с рыбы кожицу.

Как дома засолить красную рыбу

3. На дно контейнера ровным слоем выложите "подушку" из соли и специй. На нее выложите рыбу. Сверху тоже натрите смесью.

Как засолить лосось и семгу

4. Поставьте в холодильник. Если вам нравится малосольная рыба, можете употреблять ее через 5-6 часов. Для более сильного эффекта оставьте в смеси на ночь.

Вкусная соленая рыба

5. Когда рыба просолится, промойте ее под проточной водой. Просушите бумажным полотенцем. Соленая рыба может храниться в холодильнике 5-7 дней.

Готовую рыбу можно хранить в холодильнике 5-7 дней

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