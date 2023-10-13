Как правильно засолить сельдь: делимся самой точной технологией
Сельдь является самой полезной, но при этом и самой бюджетной рыбой. В ней много витаминов и самое главное, что она является отличным источником омега-3 жирных кислот ЭПК и ДГК.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусной маринованной сельди с яблочным уксусом и луком.
Ингредиенты:
- Сельдь – 550 г
- Вода – 80-100 мл
- Лук – 2-3 шт.
- Яблочный уксус – 40-50 мл
- Масло нерафинированное подсолнечное – 40-50 мл
- Соль – 1,5-2,5 чай. ложки (я люблю очень соленую, поэтому даю 2,5, любите меньше соленую – давайте 1,5)
- Сахар – 1 ч. л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Перец черный горошком – 4-6 шт.
- Перец душистый – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте под проточной водой, отрежьте голову и хвост, удалите все внутренности и помойте еще раз рыбу. Разделите на филе и удалите кости.
2. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
3. Маринад: смешайте воду с солью, сахаром, перцем и лавровым листом, доведите до кипения и затем полностью остудите. Смешайте холодный маринад с растительным маслом и яблочным уксусом.
4. В стеклянную посуду выложите слоями селедку с луком, залейте маринадом и оставьте на ночь (на сутки) в холодильнике под крышкой.
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