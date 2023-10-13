Сельдь является самой полезной, но при этом и самой бюджетной рыбой. В ней много витаминов и самое главное, что она является отличным источником омега-3 жирных кислот ЭПК и ДГК.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусной маринованной сельди с яблочным уксусом и луком.

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Ингредиенты:

Сельдь – 550 г

Вода – 80-100 мл

Лук – 2-3 шт.

Яблочный уксус – 40-50 мл

Масло нерафинированное подсолнечное – 40-50 мл

Соль – 1,5-2,5 чай. ложки (я люблю очень соленую, поэтому даю 2,5, любите меньше соленую – давайте 1,5)

Сахар – 1 ч. л.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец черный горошком – 4-6 шт.

Перец душистый – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте под проточной водой, отрежьте голову и хвост, удалите все внутренности и помойте еще раз рыбу. Разделите на филе и удалите кости.

2. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

3. Маринад: смешайте воду с солью, сахаром, перцем и лавровым листом, доведите до кипения и затем полностью остудите. Смешайте холодный маринад с растительным маслом и яблочным уксусом.

4. В стеклянную посуду выложите слоями селедку с луком, залейте маринадом и оставьте на ночь (на сутки) в холодильнике под крышкой.

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