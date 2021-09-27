Как правильно заваривать вкусный кофе в турке

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,8 т.
Как правильно заваривать вкусный кофе в турке

Большинство людей ежедневно готовят кофе следующим образом: 1-2 ложки растворимого или молотого кофе заливают кипятком, добавляют немного сливок или молока, сахар – на этом все. Но для того, чтобы кофе получился действительно вкусным и ароматным, нужно учесть довольно много моментов, ведь кофеварения – это настоящее искусство. Важно все: посуда, техника, сорт и время приготовления.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами, которые помогут приготовить вкусный кофе с пенкой в турке дома.

В какой турке лучше всего готовить кофе

Сваренный в турке кофе

Идеально подходит турка с толстыми стенками из меди. Внутри должно быть оловянное покрытие или серебряное.

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Какой кофе заваривать

Сортов кофе есть множество– все зависит от вкусовых предпочтений, но в турке нужно заваривать кофе именно мелкого помола светлой прожарки.

Кофе в турке

Ингредиенты:

  • кофе – 2 ч.л

  • сахар – по вкусу (именно благодаря сахара в кофе образуется пенка)

  • вода – на 2 чашки

  • кардамон, корица – по вкусу

Важно: если добавить больше кофе – напиток станет горьким.

Способ приготовления:

  1. В сухую турку засыпать кофе и сахар.

  2. Налить холодную, но отфильтрованную или бутилированную воду, которая не кипятилась.

  3. Поставить турку на маленький огонь, перемешивать ложкой. Сверху должна образовываться пенка.

  4. Снять турку с огня в момент, когда пенка с краев турки поднялась, а в центре образовался круг.

  5. Избегать закипания кофе.

  6. Для того, чтобы вкус кофе полностью раскрылся, в конце приготовления можно добавить немного обычной соли.

Как приготовить капучино без кофемашины

Классический кофейный напиток – капучино

Ингредиенты:

  • кофе растворимый – 2 ч.л

  • сахар – 2 ч.л

  • вода – 5 ч.л

Способ приготовления:

  1. В глубокой посуде смешать кофе и сахар.

  2. Залить водой комнатной температуры.

  3. Взбить ингредиенты миксером или блендером на высокой скорости 3-4 мин.

  4. Пенку поместить в чашку, добавить горячее молоко или воду, перемешать.

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