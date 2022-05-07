Как правильно заворачивать штрудель, чтобы он не распадался: простая технология
У штруделя нет сезонов или особых дат – это десерт абсолютно на все случаи жизни. Классическая сочная начинка из яблок и эластичное сладковатое тесто пришлись по вкусу многим. Но вариантов формирования такой выпечки существует немало, и каждый отличается внешним видом и, соответственно, сложностью исполнения.
Простая идея приготовления яблочного штруделя опубликована на странице tetya.yulia в Instagram. В этом варианте штрудель закручивается в трубочку.
Ингредиенты для теста:
мука – 3 стакана
яйца – 1 шт
вода – 1/3 стакана
масло – 1/3 стакана
ванильный сахар – 10 г
Ингредиенты для начинки:
яблоки – 2 кг
коричневый сахар – 3-4 ст.л
лимонный сок – 2 ст.л
корица – по желанию
сливочное масло и желток для смазки
Способ приготовления:
1. Разбить яйцо, добавить ванильный сахар и перемешать.
2. Влить масло и воду. Снова все перемешать.
3. В отдельную емкость просеять муку.
4. Добавить яйцо, перемешанное с маслом и водой.
5. Сделать хорошее тесто.
6. Замотать в плёнку, оставить на 30 минут.
7. Яблоки промыть, почистить и нарезать.
8. Положить на сковороду, чтобы фрукты закарамелизировались.
9. Добавить коричневый сахар и лимонный сок, по желанию, посыпать корицу.
10. Карамелизировать яблоки примерно 10 минут.
11. Когда тесто отдохнет – разделить его на три равные части. Тоненько раскатать.
12. Смазать растопленным сливочным маслом. Выложить начинку.
13. Закрутить штрудель в рулет и защелкнуть края.
14. Перед выпечкой смазать штрудели желтком.
15. Выпекаем при температуре 180 градусов 40 минут.
16. Готовые штрудели посыпать сахарной пудрой.