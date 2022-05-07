У штруделя нет сезонов или особых дат – это десерт абсолютно на все случаи жизни. Классическая сочная начинка из яблок и эластичное сладковатое тесто пришлись по вкусу многим. Но вариантов формирования такой выпечки существует немало, и каждый отличается внешним видом и, соответственно, сложностью исполнения.

Простая идея приготовления яблочного штруделя опубликована на странице tetya.yulia в Instagram. В этом варианте штрудель закручивается в трубочку.

Ингредиенты для теста:

мука – 3 стакана

яйца – 1 шт

вода – 1/3 стакана

масло – 1/3 стакана

ванильный сахар – 10 г

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Ингредиенты для начинки:

яблоки – 2 кг

коричневый сахар – 3-4 ст.л

лимонный сок – 2 ст.л

корица – по желанию

сливочное масло и желток для смазки

Способ приготовления:

1. Разбить яйцо, добавить ванильный сахар и перемешать.

2. Влить масло и воду. Снова все перемешать.

3. В отдельную емкость просеять муку.

4. Добавить яйцо, перемешанное с маслом и водой.

5. Сделать хорошее тесто.

6. Замотать в плёнку, оставить на 30 минут.

7. Яблоки промыть, почистить и нарезать.

8. Положить на сковороду, чтобы фрукты закарамелизировались.

9. Добавить коричневый сахар и лимонный сок, по желанию, посыпать корицу.

10. Карамелизировать яблоки примерно 10 минут.

11. Когда тесто отдохнет – разделить его на три равные части. Тоненько раскатать.

12. Смазать растопленным сливочным маслом. Выложить начинку.

13. Закрутить штрудель в рулет и защелкнуть края.

14. Перед выпечкой смазать штрудели желтком.

15. Выпекаем при температуре 180 градусов 40 минут.

16. Готовые штрудели посыпать сахарной пудрой.