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Как правильно жарить картофель, чтобы он не прилипал к сковороде: делимся секретами приготовления
Жареный картофель можно как очень вкусно приготовить, так и напрочь испортить продукт при приготовлении. Для того, чтобы картофель не прилипал, его нужно залить холодной водой перед приготовление, и после обязательно высушить.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной жареной картошки, которая будет очень хрустящей.
Ингредиенты:
- Картофель
- Паприка
- Сушеная кинза/Базилик
- Чеснок
- Подсолнечное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель порежьте дольками.
2. Добавьте специи, растительное масло, перемешайте.
3. Выложите в сковороду, обжарьте на растительном масле и обжарьте до готовности. Чтобы картофель был мягким, накройте крышкой.
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