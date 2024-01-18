Как правильно жарить картофель, чтобы он не прилипал к сковороде: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Жареный картофель

Жареный картофель можно как очень вкусно приготовить, так и напрочь испортить продукт при приготовлении. Для того, чтобы картофель не прилипал, его нужно залить холодной водой перед приготовление, и после обязательно высушить. 

Как правильно готовить картофель

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной жареной картошки, которая будет очень хрустящей. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты: 

  • Картофель
  • Паприка
  • Сушеная кинза/Базилик
  • Чеснок
  • Подсолнечное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Картофель порежьте дольками.

Картофель для приготовления

2. Добавьте специи, растительное масло, перемешайте.

Приготовление блюда

3. Выложите в сковороду, обжарьте на растительном масле и обжарьте до готовности. Чтобы картофель был мягким, накройте крышкой. 

Готовый жареный картофель

Также на OBOZ.UA сообщалось, как вкусно и по-новому приготовить картофельное пюре, чтобы оно было нежным и ароматным. 

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