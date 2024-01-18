Жареный картофель можно как очень вкусно приготовить, так и напрочь испортить продукт при приготовлении. Для того, чтобы картофель не прилипал, его нужно залить холодной водой перед приготовление, и после обязательно высушить.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной жареной картошки, которая будет очень хрустящей.

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Ингредиенты:

Картофель

Паприка

Сушеная кинза/Базилик

Чеснок

Подсолнечное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель порежьте дольками.

2. Добавьте специи, растительное масло, перемешайте.

3. Выложите в сковороду, обжарьте на растительном масле и обжарьте до готовности. Чтобы картофель был мягким, накройте крышкой.

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