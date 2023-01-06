Печень является необходимым продуктом в рационе каждого, если на него нет аллергии. По мнению специалистов, печень обязательно нужно есть детям и беременным женщинам, так как в ней много витамина В12, который необходим для нормальной работы нервной системы. А также много витамина А (ретинола), который необходим для хорошего зрения и здоровой имунной системы. Стоит отметить, что именно говяжья печень является источником меди, которая необходима для работы клеток. Но, специалисты рекомендуют чаще употреблять куриную печень, она легче, чем например, говяжья и свиная.

Чтобы печень не горчила, ее можно предварительно замочить в молоке, а еще для мягкости добавить яблоки, лук. И солить печень нужно только в конце приготовления.

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Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом мягкой печени с жареным луком, которая готовится очень быстро и просто.

Ингредиенты:

Печень куриная – 1 кг

Лук – 4 шт.

Сливочное масло – 70 г

Мука – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень очистите от всего лишнего, помойте и высушите при помощи бумажного полотенца.

2. После каждый кусочек обваляйте в муке.

3. Растопите сливочное масло и хорошо обжарьте каждый кусочек с двух сторон до готовности.

4. В самом конце посолите и поперчите печень.

5. Лук порежьте, добавьте к печени, перемешайте, немного протушите до золотистости лука и можно подавать вкусную печень, которая не будет горчить.

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