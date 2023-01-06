Как правильно жарить печень, чтобы она не была жесткой и горькой: делимся кулинарными секретами
Печень является необходимым продуктом в рационе каждого, если на него нет аллергии. По мнению специалистов, печень обязательно нужно есть детям и беременным женщинам, так как в ней много витамина В12, который необходим для нормальной работы нервной системы. А также много витамина А (ретинола), который необходим для хорошего зрения и здоровой имунной системы. Стоит отметить, что именно говяжья печень является источником меди, которая необходима для работы клеток. Но, специалисты рекомендуют чаще употреблять куриную печень, она легче, чем например, говяжья и свиная.
Чтобы печень не горчила, ее можно предварительно замочить в молоке, а еще для мягкости добавить яблоки, лук. И солить печень нужно только в конце приготовления.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом мягкой печени с жареным луком, которая готовится очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 1 кг
- Лук – 4 шт.
- Сливочное масло – 70 г
- Мука – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень очистите от всего лишнего, помойте и высушите при помощи бумажного полотенца.
2. После каждый кусочек обваляйте в муке.
3. Растопите сливочное масло и хорошо обжарьте каждый кусочек с двух сторон до готовности.
4. В самом конце посолите и поперчите печень.
5. Лук порежьте, добавьте к печени, перемешайте, немного протушите до золотистости лука и можно подавать вкусную печень, которая не будет горчить.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: