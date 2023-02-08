Влажный, ароматный, мягкий и пышный – именно такой идеально приготовленный лимонный кекс. Для того чтобы приготовить выпечку, важно сделать удачное тесто – на молоке, кефире или сметане – и дополнить кекс сиропом или пропиткой.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом лимонного кекса на молоке.

Ингредиенты:

масло сливочное – 110 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 ч. л.

цедра цитрусовых (в рецепте используется цедра климентина)

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яйца – 2 шт

молоко – 60 г

кокосовая стружка – 12 г (2 ст. л.)

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

мука – 150 г

Пропитка:

сок лимона – 25 г

пудра/сахар – 25 г

Способ приготовления:

1. Мягкое масло, сахар, ванильный сахар и измельченную цедру взбить до пышной, кремовой массы.

2. Добавить яйца, еще раз хорошо взбить массу.

3. Добавить молоко и кокосовую стружку, снова взбить массу.

4. Далее добавить разрыхлитель и муку, перемешать тесто до однородности.

5. Выложить тесто в форму и выпекать кекс при температуре 180 градусов 40-50 минут. Время выпечки зависит от формы и размера кекса. Готовность можно проверить зубочисткой.

6. Для сиропа соединить сок и пудру\сахар и на плите или в микроволновке довести до кипения и полного растворения сахара.

7. Далее нужно проткнуть готовый кекс зубочисткой и полить его сиропом в форме, затем извлечь его из формы.

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