Как приготовить ароматный и влажный лимонный кекс: всегда получается пышным

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить ароматный и влажный лимонный кекс: всегда получается пышным

Влажный, ароматный, мягкий и пышный – именно такой идеально приготовленный лимонный кекс. Для того чтобы приготовить выпечку, важно сделать удачное тесто – на молоке, кефире или сметане – и дополнить кекс сиропом или пропиткой.

Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом лимонного кекса на молоке.

Рецепт лимонного кекса на молоке

Ингредиенты:

  • масло сливочное – 110 г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 10 ч. л.
  • цедра цитрусовых (в рецепте используется цедра климентина)
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  • яйца – 2 шт
  • молоко – 60 г
  • кокосовая стружка – 12 г (2 ст. л.)
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • мука – 150 г

Пропитка:

  • сок лимона – 25 г
  • пудра/сахар – 25 г

Способ приготовления:

1. Мягкое масло, сахар, ванильный сахар и измельченную цедру взбить до пышной, кремовой массы.

Лимонный кекс в духовке

2. Добавить яйца, еще раз хорошо взбить массу.

3. Добавить молоко и кокосовую стружку, снова взбить массу.

4. Далее добавить разрыхлитель и муку, перемешать тесто до однородности.

Лимонный кекс на молоке

5. Выложить тесто в форму и выпекать кекс при температуре 180 градусов 40-50 минут. Время выпечки зависит от формы и размера кекса. Готовность можно проверить зубочисткой.

6. Для сиропа соединить сок и пудру\сахар и на плите или в микроволновке довести до кипения и полного растворения сахара.

Пропитка для кекса

7. Далее нужно проткнуть готовый кекс зубочисткой и полить его сиропом в форме, затем извлечь его из формы.

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