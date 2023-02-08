Как приготовить ароматный и влажный лимонный кекс: всегда получается пышным
Влажный, ароматный, мягкий и пышный – именно такой идеально приготовленный лимонный кекс. Для того чтобы приготовить выпечку, важно сделать удачное тесто – на молоке, кефире или сметане – и дополнить кекс сиропом или пропиткой.
Фудблогер Юлия Микулич (yuliia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом лимонного кекса на молоке.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 110 г
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 ч. л.
- цедра цитрусовых (в рецепте используется цедра климентина)
- яйца – 2 шт
- молоко – 60 г
- кокосовая стружка – 12 г (2 ст. л.)
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- мука – 150 г
Пропитка:
- сок лимона – 25 г
- пудра/сахар – 25 г
Способ приготовления:
1. Мягкое масло, сахар, ванильный сахар и измельченную цедру взбить до пышной, кремовой массы.
2. Добавить яйца, еще раз хорошо взбить массу.
3. Добавить молоко и кокосовую стружку, снова взбить массу.
4. Далее добавить разрыхлитель и муку, перемешать тесто до однородности.
5. Выложить тесто в форму и выпекать кекс при температуре 180 градусов 40-50 минут. Время выпечки зависит от формы и размера кекса. Готовность можно проверить зубочисткой.
6. Для сиропа соединить сок и пудру\сахар и на плите или в микроволновке довести до кипения и полного растворения сахара.
7. Далее нужно проткнуть готовый кекс зубочисткой и полить его сиропом в форме, затем извлечь его из формы.
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