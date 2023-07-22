Самый вкусный вариант приготовления молодого картофеля – это запекание. Овощ получается хрустящим сверху и мягким внутри. А если добавить много чеснока и зелени – будет очень пикантно и ароматно.

Идея приготовления запеченного хрустящего картофеля опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Все ингредиенты для блюда очень просты.

Ингредиенты:

мелкий молодой картофель

соль, перец, любимые специи

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зелень, чеснок по вкусу

масло

Способ приготовления:

1. Хорошо моем, при необходимости чистим картофель.

2. Посыпаем специями.

3. Добавляем немного масла.

4. Перемешиваем.

5. Выкладываем картофель на пергамент.

6. Запекаем 40-50 минут при температуре 190 градусов, периодически помешивая.

7. Запеченный картофель посыпаем зеленью и чесноком, перемешиваем.

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