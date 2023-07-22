Как приготовить ароматный молодой картофель с корочкой: запекается в духовке.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
30
Как приготовить ароматный молодой картофель с корочкой: запекается в духовке.

Самый вкусный вариант приготовления молодого картофеля – это запекание. Овощ получается хрустящим сверху и мягким внутри. А если добавить много чеснока и зелени – будет очень пикантно и ароматно.

Идея приготовления запеченного хрустящего картофеля опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Все ингредиенты для блюда очень просты.

Как приготовить ароматный молодой картофель с корочкой: запекается в духовке.

Ингредиенты:

  • мелкий молодой картофель
  • соль, перец, любимые специи
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  • зелень, чеснок по вкусу
  • масло

Способ приготовления:

Как приготовить ароматный молодой картофель с корочкой: запекается в духовке.

1. Хорошо моем, при необходимости чистим картофель.

2. Посыпаем специями.

Как приготовить ароматный молодой картофель с корочкой: запекается в духовке.

3. Добавляем немного масла.

4. Перемешиваем.

Как приготовить ароматный молодой картофель с корочкой: запекается в духовке.

5. Выкладываем картофель на пергамент.

6. Запекаем 40-50 минут при температуре 190 градусов, периодически помешивая.

Как приготовить ароматный молодой картофель с корочкой: запекается в духовке.

7. Запеченный картофель посыпаем зеленью и чесноком, перемешиваем.

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