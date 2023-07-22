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Как приготовить ароматный молодой картофель с корочкой: запекается в духовке.
Самый вкусный вариант приготовления молодого картофеля – это запекание. Овощ получается хрустящим сверху и мягким внутри. А если добавить много чеснока и зелени – будет очень пикантно и ароматно.
Идея приготовления запеченного хрустящего картофеля опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Все ингредиенты для блюда очень просты.
Ингредиенты:
- мелкий молодой картофель
- соль, перец, любимые специи
- зелень, чеснок по вкусу
- масло
Способ приготовления:
1. Хорошо моем, при необходимости чистим картофель.
2. Посыпаем специями.
3. Добавляем немного масла.
4. Перемешиваем.
5. Выкладываем картофель на пергамент.
6. Запекаем 40-50 минут при температуре 190 градусов, периодически помешивая.
7. Запеченный картофель посыпаем зеленью и чесноком, перемешиваем.
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