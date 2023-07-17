Как приготовить ароматный вишневый соус: идеально подойдет к мясу
Вишня – это не только ингредиент для варенья, выпечки и десертов. Из ягод можно приготовить ароматный соус, который отлично подойдет к мясу.
Фудблогер Ксения с ником ksy.gapin на своей странице в Instagram поделилась рецептом вишневого соуса, который идеально подойдет к мясу.
Ингредиенты:
- вишни – 3 кг
- сахар – 500 г
- соль – 2 ст. л.
- хмели-суннели – 1 ст. л.
- карри – 1 ст. л.
- базилик – 1 ст. л.
- паприка – 1 ст. л.
- чеснок – 2 головки
Способ приготовления:
1. Сначала вишни нужно промыть и очистить от косточек. Переложить в кастрюлю, поставить на огонь и прокипятить в течение 30 минут.
2. После этого вареные вишни нужно взбить блендером до однородности.
3. К полученной массе добавить сахар, соль, хмели-сунели, карри, базилик, паприку. Перемешайте и варите 10 минут.
4. Чеснок измельчить и добавить в соус. Варить еще 5 минут.
5. Полученный соус разложить в сухие стерильные банки. Герметично закрыть крышками. Готово!
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