Как приготовить ароматный вишневый соус: идеально подойдет к мясу

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить ароматный вишневый соус: идеально подойдет к мясу

Вишня – это не только ингредиент для варенья, выпечки и десертов. Из ягод можно приготовить ароматный соус, который отлично подойдет к мясу.

Фудблогер Ксения с ником ksy.gapin на своей странице в Instagram поделилась рецептом вишневого соуса, который идеально подойдет к мясу.

Рецепт вишневого соуса к мясу

Ингредиенты:

  • вишни – 3 кг
  • сахар – 500 г
  • соль – 2 ст. л.
  • хмели-суннели – 1 ст. л.
  • карри – 1 ст. л.
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  • базилик – 1 ст. л.
  • паприка – 1 ст. л.
  • чеснок – 2 головки

Способ приготовления:

1. Сначала вишни нужно промыть и очистить от косточек. Переложить в кастрюлю, поставить на огонь и прокипятить в течение 30 минут.

2. После этого вареные вишни нужно взбить блендером до однородности.

Что приготовить из вишни

3. К полученной массе добавить сахар, соль, хмели-сунели, карри, базилик, паприку. Перемешайте и варите 10 минут.

4. Чеснок измельчить и добавить в соус. Варить еще 5 минут.

Соус из вишни

5. Полученный соус разложить в сухие стерильные банки. Герметично закрыть крышками. Готово!

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