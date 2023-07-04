Как приготовить бабагануш из баклажанов: оригинальная альтернатива икре
Бабагануш – это оригинальная закуска из баклажанов, которая прекрасно дополнит праздничный и повседневный стол. По сути такой восточный деликатес является альтернативой нашей баклажанной икре. Главный ингредиент – это именно мякоть из овоща, которая становится очень нежной после запекания. В нее вмокают кусочки хлеба, лаваша или питы.
Нутрициолог с ником dorinellla на своей странице в Instagram поделилась рецептом бабагануша из баклажанов.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт
- чеснок – 1 головка
- паста тахина – 3 ст. л.
- оливковое масло
- паприка, соль, перец
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Сначала помыть и порезать баклажаны пополам. Выложить их на противень, застеленный фольгой, и смазать оливковым маслом.
2. Отдельно нужно завернуть чеснок в фольгу и положить возле баклажанов. Запекать овощи при температуре 180 градусов 30-40 минут.
3. После запекания отделить в овощах мягкую часть. Ее нужно измельчить ножом.
4. В тарелке смешать измельченные овощи, пасту тахину, оливковое масло, лимонный сок, паприку, соль и перец. Все тщательно перемешать. Готово!
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