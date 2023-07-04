Бабагануш – это оригинальная закуска из баклажанов, которая прекрасно дополнит праздничный и повседневный стол. По сути такой восточный деликатес является альтернативой нашей баклажанной икре. Главный ингредиент – это именно мякоть из овоща, которая становится очень нежной после запекания. В нее вмокают кусочки хлеба, лаваша или питы.

Нутрициолог с ником dorinellla на своей странице в Instagram поделилась рецептом бабагануша из баклажанов.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт

чеснок – 1 головка

паста тахина – 3 ст. л.

оливковое масло

паприка, соль, перец

лимонный сок

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Способ приготовления:

1. Сначала помыть и порезать баклажаны пополам. Выложить их на противень, застеленный фольгой, и смазать оливковым маслом.

2. Отдельно нужно завернуть чеснок в фольгу и положить возле баклажанов. Запекать овощи при температуре 180 градусов 30-40 минут.

3. После запекания отделить в овощах мягкую часть. Ее нужно измельчить ножом.

4. В тарелке смешать измельченные овощи, пасту тахину, оливковое масло, лимонный сок, паприку, соль и перец. Все тщательно перемешать. Готово!

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