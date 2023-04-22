Баварский десерт с желатином: без муки и выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Баварский десерт с желатином: без муки и выпечки

Баварский десерт – это десерт на основе молока или сметаны и обязательно желатина. Он готовится без муки, выпекания и всего в 15 минут.

Фудлогер Валерия Велигура (yummy.lera) на своей странице в Instagram поделилась рецептом баварского молочного десерта с желатином.

Рецепт баварского молочного десерта с желатином

Ингредиенты:

  • желатин – 20 г
  • вода – 80 мл
  • желтки – 3 шт
  • сахар – 75 г
  • молоко – 300 мл
  • белый шоколад – 50 г
  • сметана – 350 г
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Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и оставить на 15 минут.

Баварский десерт без выпечки

2. Смешать желтки, сахар и молоко. Поставить на огонь и помешивая довести до кипения. Выключить огонь, добавить желатин, шоколад и перемешать до их растворения.

3. Добавить сметану и снова перемешать.

4. Вылить в любую форму, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 2 часа или на ночь.

Молочный десерт с желатином

5. При подаче посыпать натертым шоколадом.

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