Баварский десерт – это десерт на основе молока или сметаны и обязательно желатина. Он готовится без муки, выпекания и всего в 15 минут.

Фудлогер Валерия Велигура (yummy.lera) на своей странице в Instagram поделилась рецептом баварского молочного десерта с желатином.

Ингредиенты:

желатин – 20 г

вода – 80 мл

желтки – 3 шт

сахар – 75 г

молоко – 300 мл

белый шоколад – 50 г

сметана – 350 г

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Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и оставить на 15 минут.

2. Смешать желтки, сахар и молоко. Поставить на огонь и помешивая довести до кипения. Выключить огонь, добавить желатин, шоколад и перемешать до их растворения.

3. Добавить сметану и снова перемешать.

4. Вылить в любую форму, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 2 часа или на ночь.

5. При подаче посыпать натертым шоколадом.

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