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Баварский десерт с желатином: без муки и выпечки
Баварский десерт – это десерт на основе молока или сметаны и обязательно желатина. Он готовится без муки, выпекания и всего в 15 минут.
Фудлогер Валерия Велигура (yummy.lera) на своей странице в Instagram поделилась рецептом баварского молочного десерта с желатином.
Ингредиенты:
- желатин – 20 г
- вода – 80 мл
- желтки – 3 шт
- сахар – 75 г
- молоко – 300 мл
- белый шоколад – 50 г
- сметана – 350 г
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой и оставить на 15 минут.
2. Смешать желтки, сахар и молоко. Поставить на огонь и помешивая довести до кипения. Выключить огонь, добавить желатин, шоколад и перемешать до их растворения.
3. Добавить сметану и снова перемешать.
4. Вылить в любую форму, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 2 часа или на ночь.
5. При подаче посыпать натертым шоколадом.
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