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Как приготовить белковое мороженое: легкий и простой рецепт

1.1т
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В последнее время диетологи и повара создают рецепты легких десертов, которые содержат мало сахара и подходят даже для похудения. Среди них выделяется белковое мороженое, богатое клетчаткой.

На самом деле, белки стимулируют обмен веществ. Чтобы усвоить их, организм сжигает около 25 % калорий, которые они обеспечивают, а это гораздо больше, чем используется для переваривания углеводов и жиров. Кроме того, волокна очищают и регулируют работу кишечника, а также помогают усвоить меньше жира, холестерина и сахаров, сообщает riza.it.

Белковое мороженое является отличным продуктом для тех, кто занимается спортом

Белковое мороженое является отличным продуктом для тех, кто занимается спортом

Этот десерт идеально подходит для тех, кто занимается спортом (за 1,5-2 часа до тренировки). Также его можно употреблять вместо классического мороженого.

Рецепт белкового мороженого, богатого клетчаткой

Ингредиенты

  • 1 банан

  • 200 г натурального греческого йогурта

  • 1 ст. л. тертого кокоса (вместо него можно использовать 1 ст. л. натертого 70 % темного шоколада без сахара)

  • 0,5 ст. л. стевии

  • 1 мерная ложка натурального белка (например, молочный или соевый)

  • 1 ст. л. клетчатки (смесь растворимых фруктолигосахаридов в порошке без добавления сахара, которую можно найти в магазинах или аптеках)

  • 1 ст. л. замороженных ягод

Приготовление

  1. Вылить йогурт в контейнер для кубиков льда и поместить его в морозильную камеру на два часа. Также рядом с ним положить нарезанный банан.

  2. По истечении указанного времени вытянуть йогурт и банан, поместить их в стакан блендера, смешать с другими ингредиентами и взбить до получения кремообразной консистенции.

  3. Разделить на две порции, украсить замороженными ягодами и подавать к столу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как приготовить вкусное банановое мороженое. Густая текстура пюре из бананов делает его невероятно насыщенным даже без добавления яиц или сливок.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Тег
продукты
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