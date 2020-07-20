Как приготовить белковое мороженое: легкий и простой рецепт

В последнее время диетологи и повара создают рецепты легких десертов, которые содержат мало сахара и подходят даже для похудения. Среди них выделяется белковое мороженое, богатое клетчаткой.

На самом деле, белки стимулируют обмен веществ. Чтобы усвоить их, организм сжигает около 25 % калорий, которые они обеспечивают, а это гораздо больше, чем используется для переваривания углеводов и жиров. Кроме того, волокна очищают и регулируют работу кишечника, а также помогают усвоить меньше жира, холестерина и сахаров, сообщает riza.it.

Белковое мороженое является отличным продуктом для тех, кто занимается спортом

Этот десерт идеально подходит для тех, кто занимается спортом (за 1,5-2 часа до тренировки). Также его можно употреблять вместо классического мороженого.

Рецепт белкового мороженого, богатого клетчаткой

Ингредиенты

1 банан

200 г натурального греческого йогурта

1 ст. л. тертого кокоса (вместо него можно использовать 1 ст. л. натертого 70 % темного шоколада без сахара)

0,5 ст. л. стевии

1 мерная ложка натурального белка (например, молочный или соевый)

1 ст. л. клетчатки (смесь растворимых фруктолигосахаридов в порошке без добавления сахара, которую можно найти в магазинах или аптеках)

1 ст. л. замороженных ягод

Приготовление

Вылить йогурт в контейнер для кубиков льда и поместить его в морозильную камеру на два часа. Также рядом с ним положить нарезанный банан. По истечении указанного времени вытянуть йогурт и банан, поместить их в стакан блендера, смешать с другими ингредиентами и взбить до получения кремообразной консистенции. Разделить на две порции, украсить замороженными ягодами и подавать к столу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как приготовить вкусное банановое мороженое. Густая текстура пюре из бананов делает его невероятно насыщенным даже без добавления яиц или сливок.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram