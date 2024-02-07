Бендерики – это украинское блюдо в виде треугольников из блинов и мясной начинки, обжаренных на сковороде. Блюдо получается очень вкусным и питательным.

А вот фудблогер с ником radostina_ksenia рассказала, как приготовить бендерики с мясом, если нет времени на выпекание блинов. Рецептом такого блюда она поделилась в Instagram.

Ингредиенты

Фарш (по вкусу)

Соль

Перец

Любимые специи

Лук

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Способ приготовления

1. Лук чистим и перемалываем в блендере.

2. В отдельной емкости смешиваем фарш с измельченным луком, добавляем любимые специи, которые будут подходить к блюду, а также соль и перец. Тщательно перемешиваем.

3. Берем лаваш квадратной формы и разрезаем его пополам. Образовавшиеся половинки также разрезаем пополам.

4. Выкладываем начинку на край лаваша и складываем его в треугольник.

5. Если вы хотите, чтобы бендерики были мягкими, следует замочить треугольники во взбитом яйце. Если же хотите получить хрустящую корочку, это не нужно делать, а просто отправить бендерики жариться на сковородку с небольшим количеством масла.

6. Обжариваем с обеих сторон готовность начинки и золотистой корочки.

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