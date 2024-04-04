Главным украшением любой Пасхальной корзины является паска. Она же является главным блюдом одного из основных христианских праздников года. Именно поэтому очень важно, чтобы паска не только красиво выглядела, но и была очень вкусный.

Рецептом именно такой паски без использования дрожжей поделилась в Instagram фудблогерка Лиза Глинская. Она также предоставила два рецепта глазури, которые идеально подойдут к дрожжевой сырной паске.

Ингредиенты

Сыр 9% – 200 гр

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Мягкое сливочное масло – 100 гр

Сахар – 4 ст.л.

Яйца – 2 шт

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Вяленая вишня – 70 гр

Ингредиенты для ягодной глазури

Ягодное пюре – 60 гр

Сахар – 120 гр

Желатин – 5 гр + 25 мл воды

Ингредиенты для классической белковой глазури

Сахарная пудра – 120 гр

Белок – 30 гр (1 шт)

Лимонная кислота – мелкая

Способ приготовления

1.Взбиваем масло с сахаром, добавляем яйца и перемешиваем.

2. Сыр перетираем через мелкое сито и добавляем в основную массу. Перемешиваем.

3. Смешанную с разрыхлителем муку добавляем к тесту и снова перемешиваем.

4. Вяленую вишню разрезаем пополам и вмешиваем в тесто.

5. Выкладываем тесто в формы для выпечки пасок, заполняя их до половины.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут.

7. Готовим ягодную глазурь. Желатин замачиваем водой и оставляем до набухания на 10-15 минут.

8. Пюре смешиваем с сахаром и нагреваем на небольшом огне, пока сахар не растает.

9. Добавляем желатин и тщательно перемешиваем.

10. Взбиваем на высоких оборотах до полного остывания.

11. Покрываем пояса глазурью, украшаем вяленой вишней и оставляем до застывания на 7-8 часов.

12. Готовим классическую белую глазурь. Смешиваем все ингредиенты.

13. Взбиваем миксером.

14. Наносим на паску и оставляем на 20-30 минут.

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