Как приготовить бездрожжевую творожную паску, чтобы она стала главным украшением пасхальной корзины
Главным украшением любой Пасхальной корзины является паска. Она же является главным блюдом одного из основных христианских праздников года. Именно поэтому очень важно, чтобы паска не только красиво выглядела, но и была очень вкусный.
Рецептом именно такой паски без использования дрожжей поделилась в Instagram фудблогерка Лиза Глинская. Она также предоставила два рецепта глазури, которые идеально подойдут к дрожжевой сырной паске.
Ингредиенты
- Сыр 9% – 200 гр
- Мягкое сливочное масло – 100 гр
- Сахар – 4 ст.л.
- Яйца – 2 шт
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – 8 гр
- Вяленая вишня – 70 гр
Ингредиенты для ягодной глазури
- Ягодное пюре – 60 гр
- Сахар – 120 гр
- Желатин – 5 гр + 25 мл воды
Ингредиенты для классической белковой глазури
- Сахарная пудра – 120 гр
- Белок – 30 гр (1 шт)
- Лимонная кислота – мелкая
Способ приготовления
1.Взбиваем масло с сахаром, добавляем яйца и перемешиваем.
2. Сыр перетираем через мелкое сито и добавляем в основную массу. Перемешиваем.
3. Смешанную с разрыхлителем муку добавляем к тесту и снова перемешиваем.
4. Вяленую вишню разрезаем пополам и вмешиваем в тесто.
5. Выкладываем тесто в формы для выпечки пасок, заполняя их до половины.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут.
7. Готовим ягодную глазурь. Желатин замачиваем водой и оставляем до набухания на 10-15 минут.
8. Пюре смешиваем с сахаром и нагреваем на небольшом огне, пока сахар не растает.
9. Добавляем желатин и тщательно перемешиваем.
10. Взбиваем на высоких оборотах до полного остывания.
11. Покрываем пояса глазурью, украшаем вяленой вишней и оставляем до застывания на 7-8 часов.
12. Готовим классическую белую глазурь. Смешиваем все ингредиенты.
13. Взбиваем миксером.
14. Наносим на паску и оставляем на 20-30 минут.
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