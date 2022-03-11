Бездрожжевые пирожки на воде: простейший рецепт
Такие пирожки очень выручают, когда дома есть минимальный набор продуктов и нет возможности возиться с дрожжевым тестом. Тесто готовится на воде и без использования дрожжей, поэтому является достаточно универсальным – пирожки можно сделать в разными начинками: начиная от мясных и грибных, заканчивая ягодными и фруктовыми.
Рецептом бездрожжевых пирожков на воде поделилась фудблогер Ольга Матвей на своем Youtube-канале.
Ингредиенты:
мука – 650 г
масло сливочное – 250 г
вода – 200 мл
яйца – 2 шт
соль – 0,5 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
уксус – 1 ст. л.
мясо – 600 г
лук – 2 шт
соль, перец
Способ приготовления:
1. В муку натереть сливочное масло.
2. Добавить к массе сахар и соль. Перемешать до однородности.
3. Добавить два взбитых яйца, налить воду и уксус. Замесить тесто.
4. Завернуть тесто в пергаментную бумагу. Положить в в холодную духовку или холодильник минимум на один час.
5. Для начинки нужно порезать мелко мясо.
6. Измельчить лук. Смешать его с мясом, добавить соль и перец. Перемешать.
7. Из теста отрезать 1\3 часть, раскатать и вырезать круги среднего размера. Выложить на каждый начинку и сформировать пирожки.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут. Через 20 минут можно уменьшить температуру до 170 градусов. За 5 минут до готовности помазать пирожки взбитым яйцом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить домашний лаваш на сковороде.