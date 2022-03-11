Бездрожжевые пирожки на воде: простейший рецепт

Такие пирожки очень выручают, когда дома есть минимальный набор продуктов и нет возможности возиться с дрожжевым тестом. Тесто готовится на воде и без использования дрожжей, поэтому является достаточно универсальным – пирожки можно сделать в разными начинками: начиная от мясных и грибных, заканчивая ягодными и фруктовыми.

Рецептом бездрожжевых пирожков на воде поделилась фудблогер Ольга Матвей на своем Youtube-канале.

Ингредиенты:

мука – 650 г

масло сливочное – 250 г

вода – 200 мл

яйца – 2 шт

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

уксус – 1 ст. л.

мясо – 600 г

лук – 2 шт

соль, перец

Способ приготовления:

1. В муку натереть сливочное масло.

2. Добавить к массе сахар и соль. Перемешать до однородности.

3. Добавить два взбитых яйца, налить воду и уксус. Замесить тесто.

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4. Завернуть тесто в пергаментную бумагу. Положить в в холодную духовку или холодильник минимум на один час.

5. Для начинки нужно порезать мелко мясо.

6. Измельчить лук. Смешать его с мясом, добавить соль и перец. Перемешать.

7. Из теста отрезать 1\3 часть, раскатать и вырезать круги среднего размера. Выложить на каждый начинку и сформировать пирожки.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут. Через 20 минут можно уменьшить температуру до 170 градусов. За 5 минут до готовности помазать пирожки взбитым яйцом.

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