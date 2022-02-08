Как приготовить блины без яиц: делимся секретами

По традиционному рецепту в блины входят яйца, они хорошо сочетают все ингредиенты, делают структуру мягкой и эластичной, придают хороший цвет блюду. Но если по какой-то причине вам нужно отказаться от яиц, то следует воспользоваться новой технологией.

Идея приготовления опубликована на странице govegan.market в Instagram.

Ингредиенты:

мука нутовая – 8 ст.л.

куркума – щепотка

соль – по вкусу

вода – 250 мл

оливковое масло – 1 ст.л

Тесто должно было достаточно жидким, чтобы хорошо растекалось по сковороде.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить блендером.

2. Вылить на хорошо разогретую сковороду с антипригарным покрытием тонким слоем.

3. Жарить с обеих сторон.

4. Если сковороду смазать растительным маслом, то блины будут эластичны.

5. Готовый блинчик можно намазать паштетом, а можно есть как лаваш.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :