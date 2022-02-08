Как приготовить блины без яиц: делимся секретами
По традиционному рецепту в блины входят яйца, они хорошо сочетают все ингредиенты, делают структуру мягкой и эластичной, придают хороший цвет блюду. Но если по какой-то причине вам нужно отказаться от яиц, то следует воспользоваться новой технологией.
Идея приготовления опубликована на странице govegan.market в Instagram.
Ингредиенты:
мука нутовая – 8 ст.л.
куркума – щепотка
соль – по вкусу
вода – 250 мл
оливковое масло – 1 ст.л
Тесто должно было достаточно жидким, чтобы хорошо растекалось по сковороде.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить блендером.
2. Вылить на хорошо разогретую сковороду с антипригарным покрытием тонким слоем.
3. Жарить с обеих сторон.
4. Если сковороду смазать растительным маслом, то блины будут эластичны.
5. Готовый блинчик можно намазать паштетом, а можно есть как лаваш.
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