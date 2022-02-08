Как приготовить блины без яиц: делимся секретами

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Как приготовить блины без яиц: делимся секретами

По традиционному рецепту в блины входят яйца, они хорошо сочетают все ингредиенты, делают структуру мягкой и эластичной, придают хороший цвет блюду. Но если по какой-то причине вам нужно отказаться от яиц, то следует воспользоваться новой технологией.

Идея приготовления опубликована на странице govegan.market в Instagram.

Рецепт блинов без яиц

Ингредиенты:

  • мука нутовая – 8 ст.л.

  • куркума – щепотка

  • соль – по вкусу

  • вода – 250 мл

  • оливковое масло – 1 ст.л

Тесто должно было достаточно жидким, чтобы хорошо растекалось по сковороде.

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Приготовление блинов без яиц

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить блендером.

2. Вылить на хорошо разогретую сковороду с антипригарным покрытием тонким слоем.

Оливковое масло для блюда

3. Жарить с обеих сторон.

4. Если сковороду смазать растительным маслом, то блины будут эластичны.

Жарка блинов без яиц

5. Готовый блинчик можно намазать паштетом, а можно есть как лаваш.

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