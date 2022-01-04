Как приготовить блины из остатков шампанского: необычный, но простой рецепт
После новогоднего празднования на столе остаются не только мясные нарезки, закуски и салаты, но и очень часто игристое. На другой день оно вряд ли будет таким вкусным. Тем не менее, выливать его тоже не стоит. И как насчет вкусных блинов?
Рецепт блинов на шампанском опубликовало издание Foxnews.
Ингредиенты:
мука – 1\2 ст
разрыхлитель – 1\2 ч. л.
соль – 1\2 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
пахта (можно заменить кефиром, йогуртом, сывороткой) – 1 ст
игристое – 1\4 ст
яйца – 1 шт
оливковое масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Взбить муку, разрыхлитель, соль и сахар.
2. Добавить пахту, игристое, яйцо и 1 ст. л оливкового масла. Перемешать до однородности.
3. Пожарить блины.
Подавать с любимыми фруктами, ягодами или вареньем.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем заменить муку в блинах, чтобы блюдо было низкокалорийным.