Как приготовить блины из остатков шампанского: необычный, но простой рецепт

После новогоднего празднования на столе остаются не только мясные нарезки, закуски и салаты, но и очень часто игристое. На другой день оно вряд ли будет таким вкусным. Тем не менее, выливать его тоже не стоит. И как насчет вкусных блинов?

Рецепт блинов на шампанском опубликовало издание Foxnews.

Ингредиенты:

мука – 1\2 ст

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

соль – 1\2 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

пахта (можно заменить кефиром, йогуртом, сывороткой) – 1 ст

игристое – 1\4 ст

яйца – 1 шт

оливковое масло – 3 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Взбить муку, разрыхлитель, соль и сахар.

2. Добавить пахту, игристое, яйцо и 1 ст. л оливкового масла. Перемешать до однородности.

3. Пожарить блины.

Подавать с любимыми фруктами, ягодами или вареньем.

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