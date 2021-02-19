Блины на молоке, кефире и воде: 3 простых рецепта

Приближается Масленица, а это значит, что пора закупать муку и готовить сковородки для блинов. В 2021 году праздник выпадает на 14 марта, а масленичная неделя стартует 8 марта.

Мы вам уже рассказывали о разновидностях блинов со всего мира. Сегодня редакция FoodOboz делится с вами самыми популярными рецептами блинов. Рассказываем, как приготовить блины на кефире, молоке и воде.

Блины на кефире

Блины на кефире – один из самых популярных вариантов приготовления. Тесто получается немного плотным и с приятной, едва уловимой кислинкой.

кефир – 400 мл

мука – 170 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

сахар – по вкусу

сода – 0,5 ч. л.

растительное масло – 1 ст. л.

Важный момент: все ингредиенты должны быть комнатной температуры!

В миску вылить кефир (комнатной температуры), вбить яйца, добавить сахар по вкусу и щепотку соли. Вымешать венчиком до однородности, затем начать постепенно порциями добавлять муку. Муку добавлять по чуть-чуть, не прекращая вымешивать, масса должна быть гладкой, без комочков. В чашке развести соду с небольшим количеством холодной воды. Добавить в тесто и влить столовую ложку растительного масла. Еще раз хорошо вымешать венчиком. На антипригарную сковороду наливать половником тесто и сразу наклонять в разные стороны, чтобы тесто равномерно растеклось по поверхности тонким слоем. Поскольку в состав теста входит растительное масло, то сковородку смазывать маслом не нужно. Жарить блины до золотистого цвета с двух сторон.

В тонкие блинчики можно завернуть любую начинку. Источник: aprettylifeinthesuburbs.com aprettylifeinthesuburbs.com

Блины на молоке

Блины на молоке – это универсальный рецепт, который подходит для приготовления как украинских налистников, так и французских крепов. Блинчики по этому рецепту получаются тонкими и кружевными, а начинку в них можно заворачивать как сладкую, так и соленую.

Рецептом тонких блинчиков на молоке делился известный британский шеф и телеведущий Джейми Оливер. Список необходимых ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления с видео можно посмотреть здесь.

Блины на воде

И еще один простой рецепт блинов, на этот раз на воде. Предупреждаем сразу: это не веганский рецепт, так как в состав теста входят яйца.

вода – 500 мл

мука – 2 стакана

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

растительное масло – 1 ст. л.

яйцо – 3 шт.

Воду налить в миску, добавить яйца, перемешать. Добавить сахар и соль, еще раз перемешать. Добавить всю муку и взбить тесто миксером. Если миксер нет, то добавлять муку порциями, постоянно взбивая венчиком. В готовое тесто влить растительное масло, перемешать и половником наливать тесто на раскаленную и немного смазанную маслом сковороду.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить "королевские блинчики": рецептом этого блюда в конце 50-х Елизавета II лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, который на тот момент был 34-м президентом Соединенных Штатов Америки.

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