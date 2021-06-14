За Вашими побажаннями викладаю рецепт мого бограча.

Інгредієнти:

м’ясо (телятина в моєму випадку),

морква,

цибуля,

болгарський перець,

помідори подрібнені,

картопля,

прісні кльоцки,

часник,

солодка паприка,

сіль,

олія рафінована.

По часу що скільки готується, готую на око.

Послідовність:

1)олію в казан

2)в розігріту олію - м’ясо, сіль, паприка

3)цибулю, сіль паприка смажимо до золотистого кольору

4) морква, сіль ,паприка

5)болгарський перець, сіль, паприка

6)перемелені томати, сіль, паприка

7)заливаю все водою, досол за смаком

8)пробуємо м’ясо, якщо майже готове, кидаємо картоплю і угорську приправу Eros Pista!

9) за готовності картоплі, кидаю кльоцки.

Після вогню даю бограчу трохи настоятися зазвичай, але цього разу в мене не вийшло. Гості не дали настоятися.

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