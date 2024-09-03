Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки
Для того чтобы сварить действительно вкусный борщ, нужно потратить немало времени. Для блюда нужно почистить и порезать достаточно много ингредиентов. Но со следующей технологией вы справитесь максимально быстро.
Идея приготовления самого быстрого борща с заправкой опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Будет очень вкусно, если прибавить фасоль.
Ингредиенты:
- свинина – 300 г
- копченое филе на кости – 150 г
- лук – 1 шт.
- фасоль (предварительно отварная или консервированная) – 200 г
- картофель (средний) – 4 шт.
- капуста – 300 г
- борщевая заправка – 0,5 л
- лавровые листья – 2 шт.
- перец черный горошком – 5 шт.
- чеснок, зелень, соль, перец черный молотый, сметана
Способ приготовления:
1. Пожарить мясо, которое будете использоваться для бульона.
2. К мясу добавить лук разрезанный пополам, затем добавить лавровые листья, перец горошком.
3. Залить все водой, посолить и варить на медленном огне 40 минут.
4. Вынуть лук и добавить предварительно отварную фасоль.
5. Подготовить овощи: картофель и капусту.
6. После того, как вы добавили в бульон картофель и капусту, добавить борщевую заправку, чеснок, черный молотый перец.
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