Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
57
Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки

Для того чтобы сварить действительно вкусный борщ, нужно потратить немало времени. Для блюда нужно почистить и порезать достаточно много ингредиентов. Но со следующей технологией вы справитесь максимально быстро.

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Идея приготовления самого быстрого борща с заправкой опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Будет очень вкусно, если прибавить фасоль.

Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки

Ингредиенты:

  • свинина – 300 г
  • копченое филе на кости – 150 г
  • лук – 1 шт.
  • фасоль (предварительно отварная или консервированная) – 200 г
  • картофель (средний) – 4 шт.
  • капуста – 300 г
  • борщевая заправка – 0,5 л
  • лавровые листья – 2 шт.
  • перец черный горошком – 5 шт.
  • чеснок, зелень, соль, перец черный молотый, сметана

Способ приготовления:

Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки

1. Пожарить мясо, которое будете использоваться для бульона.

2. К мясу добавить лук разрезанный пополам, затем добавить лавровые листья, перец горошком.

Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки

3. Залить все водой, посолить и варить на медленном огне 40 минут.

Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки

4. Вынуть лук и добавить предварительно отварную фасоль.

Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки

5. Подготовить овощи: картофель и капусту.

Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки

6. После того, как вы добавили в бульон картофель и капусту, добавить борщевую заправку, чеснок, черный молотый перец.

Как приготовить борщ быстро: рецепт без лишней мороки

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