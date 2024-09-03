Для того чтобы сварить действительно вкусный борщ, нужно потратить немало времени. Для блюда нужно почистить и порезать достаточно много ингредиентов. Но со следующей технологией вы справитесь максимально быстро.

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Идея приготовления самого быстрого борща с заправкой опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Будет очень вкусно, если прибавить фасоль.

Ингредиенты:

свинина – 300 г

копченое филе на кости – 150 г

лук – 1 шт.

фасоль (предварительно отварная или консервированная) – 200 г

картофель (средний) – 4 шт.

капуста – 300 г

борщевая заправка – 0,5 л

лавровые листья – 2 шт.

перец черный горошком – 5 шт.

чеснок, зелень, соль, перец черный молотый, сметана

Способ приготовления:

1. Пожарить мясо, которое будете использоваться для бульона.

2. К мясу добавить лук разрезанный пополам, затем добавить лавровые листья, перец горошком.

3. Залить все водой, посолить и варить на медленном огне 40 минут.

4. Вынуть лук и добавить предварительно отварную фасоль.

5. Подготовить овощи: картофель и капусту.

6. После того, как вы добавили в бульон картофель и капусту, добавить борщевую заправку, чеснок, черный молотый перец.

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