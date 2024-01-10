Как приготовить борщ идеального красного цвета: всего один ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Как приготовить борщ идеального красного цвета: всего один ингредиент

Идеальный борщ должен быть наваристым, достаточно густым и иметь насыщенный красный цвет.  Но при варке свекла очень часто теряет свой цвет. Для того, чтобы его сохранить, добавьте один простой ингредиент.

Секретами приготовления идеального красного борща поделилась фудблогер с ником yummy_food_uaa в Instagram. Сохранить цвет поможет лимонный сок.

Как приготовить борщ идеального красного цвета: всего один ингредиент

Ингредиенты:

  • 300 г мяса (свинина)
  • 1 лук (большой)
  • 1 морковь (большая)
  • 1 свекла (большая)
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  • 70 г томатной пасты (или стакан томатного сока)
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. лимонного сока (или долька лимона)
  • 2 л воды
  • 3-4 картофелины (средние)
  • 200 г капусты
  • несколько кусочков сала
  • лавровые листья, соль, перец горшком и молотый, приправа к мясу
  • укроп, сметана для подачи

Способ приготовления:

Как приготовить борщ идеального красного цвета: всего один ингредиент

1. Мясо, лавровые листья, соль и перец горошком залить водой и варить до готовности.

2. Вынуть мясо и разделить на волокна.

Как приготовить борщ идеального красного цвета: всего один ингредиент

3. В бульон добавить нарезанный картофель и варить до полуготовности.

4. Добавить натертую морковь и свеклу, нарезанный лук.

Как приготовить борщ идеального красного цвета: всего один ингредиент

5. Варить 5 минут.

6. Добавить мясо, томатную пасту, специи по желанию и варить несколько минут.

 

7. Добавить мелко нарезанное сало, мелко нарезанную капусту и варить еще 5-7 минут.

 

8. Если вам кажется, что очень густой – добавить вместе с капустой еще немного кипятка.

9. Добавить зелень по желанию сразу или при подаче.

Как приготовить борщ идеального красного цвета: всего один ингредиент

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