Как приготовить борщ идеального красного цвета: всего один ингредиент
Идеальный борщ должен быть наваристым, достаточно густым и иметь насыщенный красный цвет. Но при варке свекла очень часто теряет свой цвет. Для того, чтобы его сохранить, добавьте один простой ингредиент.
Секретами приготовления идеального красного борща поделилась фудблогер с ником yummy_food_uaa в Instagram. Сохранить цвет поможет лимонный сок.
Ингредиенты:
- 300 г мяса (свинина)
- 1 лук (большой)
- 1 морковь (большая)
- 1 свекла (большая)
- 70 г томатной пасты (или стакан томатного сока)
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. лимонного сока (или долька лимона)
- 2 л воды
- 3-4 картофелины (средние)
- 200 г капусты
- несколько кусочков сала
- лавровые листья, соль, перец горшком и молотый, приправа к мясу
- укроп, сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Мясо, лавровые листья, соль и перец горошком залить водой и варить до готовности.
2. Вынуть мясо и разделить на волокна.
3. В бульон добавить нарезанный картофель и варить до полуготовности.
4. Добавить натертую морковь и свеклу, нарезанный лук.
5. Варить 5 минут.
6. Добавить мясо, томатную пасту, специи по желанию и варить несколько минут.
7. Добавить мелко нарезанное сало, мелко нарезанную капусту и варить еще 5-7 минут.
8. Если вам кажется, что очень густой – добавить вместе с капустой еще немного кипятка.
9. Добавить зелень по желанию сразу или при подаче.
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