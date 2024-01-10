Идеальный борщ должен быть наваристым, достаточно густым и иметь насыщенный красный цвет. Но при варке свекла очень часто теряет свой цвет. Для того, чтобы его сохранить, добавьте один простой ингредиент.

Секретами приготовления идеального красного борща поделилась фудблогер с ником yummy_food_uaa в Instagram. Сохранить цвет поможет лимонный сок.

Ингредиенты:

300 г мяса (свинина)

1 лук (большой)

1 морковь (большая)

1 свекла (большая)

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70 г томатной пасты (или стакан томатного сока)

1 ч.л. сахара

1 ч.л. лимонного сока (или долька лимона)

2 л воды

3-4 картофелины (средние)

200 г капусты

несколько кусочков сала

лавровые листья, соль, перец горшком и молотый, приправа к мясу

укроп, сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Мясо, лавровые листья, соль и перец горошком залить водой и варить до готовности.

2. Вынуть мясо и разделить на волокна.

3. В бульон добавить нарезанный картофель и варить до полуготовности.

4. Добавить натертую морковь и свеклу, нарезанный лук.

5. Варить 5 минут.

6. Добавить мясо, томатную пасту, специи по желанию и варить несколько минут.

7. Добавить мелко нарезанное сало, мелко нарезанную капусту и варить еще 5-7 минут.

8. Если вам кажется, что очень густой – добавить вместе с капустой еще немного кипятка.

9. Добавить зелень по желанию сразу или при подаче.

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