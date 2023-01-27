Как приготовить борщ с рыбой: привычное блюдо по-новому
Традиционный борщ, к которому мы привыкли, готовится с большим количеством мяса. Это может быть свинина или говядина. Но если вы хотите более диетическое блюдо, можно использовать рыбу. Борщ получится сытным и нежирным.
Идея приготовления борща с рыбой опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 500 г
- картофель – 3-4 шт
- морковь большая – 1 шт
- свекла большая – 1 шт
- томатная паста – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец, лавровый лист – по вкусу
- масло для зажарки
- свежая зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Картофель, капусту, морковь, лук и свеклу очистить и вымыть.
2. Свеклу и морковь натереть на большой терке. На сковороде разогреть несколько ложек растительного масла (без запаха), добавить морковь, пассировать минуту-две, добавить свеклу, еще 2 минуты пассировать помешивая, добавить томатную пасту, еще несколько минут, выдавленный чеснок, слегка присолить. Добавить немного воды, оставить тушить под крышкой (минут 15-20 на маленьком огне).
3. Капусту нашинковать. Картошку нарезать (кубиками, брусочками – как вам больше нравится). В кастрюлю с водой положить нашинкованную капусту и картофель.
4. Когда картофель будет готов (минут через 15 после закипания), добавить зажарку и консервы. Довести до кипения. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить лавровый лист (если его не было в консервах). Выключить и дать постоять 15 минут под крышкой.
5. Подавать можно как горячим, так и холодным, посыпав измельченной зеленью.
6. Для вкуса можно добавить сметану.
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