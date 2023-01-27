Традиционный борщ, к которому мы привыкли, готовится с большим количеством мяса. Это может быть свинина или говядина. Но если вы хотите более диетическое блюдо, можно использовать рыбу. Борщ получится сытным и нежирным.

Идея приготовления борща с рыбой опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 500 г

картофель – 3-4 шт

морковь большая – 1 шт

свекла большая – 1 шт

томатная паста – 1 ст.л.

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чеснок – 2 зубчика

соль, перец, лавровый лист – по вкусу

масло для зажарки

свежая зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Картофель, капусту, морковь, лук и свеклу очистить и вымыть.

2. Свеклу и морковь натереть на большой терке. На сковороде разогреть несколько ложек растительного масла (без запаха), добавить морковь, пассировать минуту-две, добавить свеклу, еще 2 минуты пассировать помешивая, добавить томатную пасту, еще несколько минут, выдавленный чеснок, слегка присолить. Добавить немного воды, оставить тушить под крышкой (минут 15-20 на маленьком огне).

3. Капусту нашинковать. Картошку нарезать (кубиками, брусочками – как вам больше нравится). В кастрюлю с водой положить нашинкованную капусту и картофель.

4. Когда картофель будет готов (минут через 15 после закипания), добавить зажарку и консервы. Довести до кипения. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить лавровый лист (если его не было в консервах). Выключить и дать постоять 15 минут под крышкой.

5. Подавать можно как горячим, так и холодным, посыпав измельченной зеленью.

6. Для вкуса можно добавить сметану.

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