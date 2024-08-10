Борщ – это традиционное украинское первое блюдо. Каждая хозяйка имеет свой рецепт приготовления и придерживается его постоянно. Также принято считать, что именно тот борщ, который готовит мама, самый вкусный в мире.

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Но если вы устали слушать такую теорию каждый раз, когда готовите это блюдо, советуем обратить внимание на рецепт, которым в Instagram поделился шеф-повар Василий Корнийчук. Он уверяет, что такой борщ точно получится более вкусным, чем у мамы.

Ингредиенты

Картофель – 6 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 3 шт

Мясо на кости – ½ кг

Перец горошком – 10 шт

Лавровый лист – 2 шт

Свекла большая – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Томатная паста – 30 гр

Молодая капуста – ¼ шт

Укроп и кинза – 1 пучок

Сахар

Соль

Перец молотый

Лимонный сок

Сметана

Способ приготовления

1.Одну луковицу чистим и разрезаем пополам. Обжариваем на сковороде вместе с мясом и половиной моркови разрезанной вдоль.

2. Жареные овощи и мясо складываем в кастрюлю. Добавляем еще одну целую, но неочищенную луковицу и заливаем водой. Добавляем перец горошком, лавровый лист и варим бульон.

3. Готовый бульон процеживаем.

4. Остаток лука и моркови нарезаем соломкой и обжариваем на сковороде в течение 5 минут при средней температуре.

5. Пока жарятся овощи, свеклу чистим и нарезаем соломкой. Выкладываем на сковороду.

6. Добавляем мелко нарезанный чеснок, сахар, соль, томатную пасту, лимонный сок и стакан воды. Тушим в течение 5 минут.

7. Капусту нарезаем соломкой и отправляем в бульон.

8. Картофель чистим, нарезаем на небольшие кубики и отправляем в капусту.

9. Мясо отделяем от кости и разрываем в куски.

10. Мясо и зажарку выкладываем в кастрюлю.

11. Кинзу и укроп измельчаем, добавляем в борщ, перемешиваем, выключаем нагрев и даем блюду настояться в течение 30 минут.

12. Подаем со сметаной.

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