Как приготовить борщ, вкуснее, чем у мамы: пошаговый рецепт
Борщ – это традиционное украинское первое блюдо. Каждая хозяйка имеет свой рецепт приготовления и придерживается его постоянно. Также принято считать, что именно тот борщ, который готовит мама, самый вкусный в мире.
Но если вы устали слушать такую теорию каждый раз, когда готовите это блюдо, советуем обратить внимание на рецепт, которым в Instagram поделился шеф-повар Василий Корнийчук. Он уверяет, что такой борщ точно получится более вкусным, чем у мамы.
Ингредиенты
- Картофель – 6 шт
- Морковь – 1 шт
- Лук – 3 шт
- Мясо на кости – ½ кг
- Перец горошком – 10 шт
- Лавровый лист – 2 шт
- Свекла большая – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Томатная паста – 30 гр
- Молодая капуста – ¼ шт
- Укроп и кинза – 1 пучок
- Сахар
- Соль
- Перец молотый
- Лимонный сок
- Сметана
Способ приготовления
1.Одну луковицу чистим и разрезаем пополам. Обжариваем на сковороде вместе с мясом и половиной моркови разрезанной вдоль.
2. Жареные овощи и мясо складываем в кастрюлю. Добавляем еще одну целую, но неочищенную луковицу и заливаем водой. Добавляем перец горошком, лавровый лист и варим бульон.
3. Готовый бульон процеживаем.
4. Остаток лука и моркови нарезаем соломкой и обжариваем на сковороде в течение 5 минут при средней температуре.
5. Пока жарятся овощи, свеклу чистим и нарезаем соломкой. Выкладываем на сковороду.
6. Добавляем мелко нарезанный чеснок, сахар, соль, томатную пасту, лимонный сок и стакан воды. Тушим в течение 5 минут.
7. Капусту нарезаем соломкой и отправляем в бульон.
8. Картофель чистим, нарезаем на небольшие кубики и отправляем в капусту.
9. Мясо отделяем от кости и разрываем в куски.
10. Мясо и зажарку выкладываем в кастрюлю.
11. Кинзу и укроп измельчаем, добавляем в борщ, перемешиваем, выключаем нагрев и даем блюду настояться в течение 30 минут.
12. Подаем со сметаной.
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