Как приготовить брауни за 15 минут без духовки: десерты к чаю на скорую руку

Кто хотя бы один раз в жизни пробовал брауни, навсегда остается в восторге. Мега-шоколадный, в меру влажный и ароматный десерт влюбляет в себя из первого кусочка. Смешать и поставить печься – это все, что нужно сделать, чтобы приготовить брауни. А испечь лакомство можно даже без духовки.

Как приготовить брауни без духовки всего за 15 минут, рассказала фудблогер Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

овсянка – 80 г

сахар – 50 г

яйца – 2 шт

какао – 40 г

молоко – 130 мл

сметана – 60 г

разрыхлитель – 5 г

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Глазурь:

шоколад – 100 г

молоко – 100 мл

Способ приготовления:

1. Овсянку взбить блендером до состояния муки.

2. Соединить все необходимые ингредиенты и взбить миксером.

3. Полученную массу вылить в смазанную маслом форму и поставить в микроволновку на 10 минут.

4. Для глазури растопить шоколад с молоком и полить готовый десерт.

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