Как приготовить брауни за 15 минут без духовки: десерты к чаю на скорую руку
Кто хотя бы один раз в жизни пробовал брауни, навсегда остается в восторге. Мега-шоколадный, в меру влажный и ароматный десерт влюбляет в себя из первого кусочка. Смешать и поставить печься – это все, что нужно сделать, чтобы приготовить брауни. А испечь лакомство можно даже без духовки.
Как приготовить брауни без духовки всего за 15 минут, рассказала фудблогер Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
овсянка – 80 г
сахар – 50 г
яйца – 2 шт
какао – 40 г
молоко – 130 мл
сметана – 60 г
разрыхлитель – 5 г
Глазурь:
шоколад – 100 г
молоко – 100 мл
Способ приготовления:
1. Овсянку взбить блендером до состояния муки.
2. Соединить все необходимые ингредиенты и взбить миксером.
3. Полученную массу вылить в смазанную маслом форму и поставить в микроволновку на 10 минут.
4. Для глазури растопить шоколад с молоком и полить готовый десерт.
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