Как приготовить брауни за 15 минут без духовки: десерты к чаю на скорую руку

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
807
Как приготовить брауни за 15 минут без духовки: десерты к чаю на скорую руку

Кто хотя бы один раз в жизни пробовал брауни, навсегда остается в восторге. Мега-шоколадный, в меру влажный и ароматный десерт влюбляет в себя из первого кусочка. Смешать и поставить печься – это все, что нужно сделать, чтобы приготовить брауни. А испечь лакомство можно даже без духовки.

Как приготовить брауни без духовки всего за 15 минут, рассказала фудблогер Комашчук Оксана (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram.

Брауни с шоколадной глазурью

Ингредиенты:

  • овсянка – 80 г

  • сахар – 50 г

  • яйца – 2 шт

  • какао – 40 г

  • молоко – 130 мл

  • сметана – 60 г

  • разрыхлитель – 5 г

Видео дня
Овсянка для десерта

Глазурь:

  • шоколад – 100 г

  • молоко – 100 мл

Шоколад для глазури

Способ приготовления:

1. Овсянку взбить блендером до состояния муки.

2. Соединить все необходимые ингредиенты и взбить миксером.

Приготовление теста

3. Полученную массу вылить в смазанную маслом форму и поставить в микроволновку на 10 минут.

4. Для глазури растопить шоколад с молоком и полить готовый десерт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить высокий бисквит без духовки.

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты