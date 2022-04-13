Сегодня для многих хозяек чрезвычайно актуальны бюджетные, довольно простые и быстрые рецепты пасок. На такой случай существует паска на сметане. Не нужно ждать, пока приготовится опара или будет несколько раз подходить тесто – все делается в один этап. А именно сметана делает сдобу сочной и придает приятный сливочный аромат.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом простой и быстрой паски на сметане.

Ингредиенты:

мука – 580-600 г

молоко – 200 мл

сметана 20-25% – 170 г

сахар – 120 г

сливочное масло – 70 г

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желтки – 2 шт

сухие дрожжи – 8 г

ванильный сахар – 15 г

соль – 5 г

изюм – 100 г

Глазурь:

желатин – 2 ч. л. + вода – 3 ст. л.

сахарная пудра – 200 г + вода – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи.

2. Соединить желтки, сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешать.

3. Добавить в массу сметану и мягкое сливочное масло. Перемешать.

4. Получившуюся массу смешать с дрожжевой массой.

5. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Месить примерно 7-10 минут.

6. В самом конце добавить изюм. Его нужно предварительно залить кипятком и высушить бумажным полотенцем.

7. Тесто оставить в теплом месте на несколько часов.

8. Готовое тесто разделить на 4 одинаковых куска. Сформировать шарики и выложить в формы.

9. Накрыть пленкой и убрать в теплое место, чтобы подошли.

10. Выпекать куличи при температуре 180 градусов примерно 40-50 минут.

11. Для глазури желать нужно залить водой и оставить на 10 минут.

12. В сахарную пудру добавить воду и довести до кипения.

13. Соединить две массы и перемешать. После – взбить миксером до загустения.

14. Украсить паски.

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