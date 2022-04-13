Быстрая и бюджетная паска на сметане: самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
403
Быстрая и бюджетная паска на сметане: самый простой рецепт

Сегодня для многих хозяек чрезвычайно актуальны бюджетные, довольно простые и быстрые рецепты пасок. На такой случай существует паска на сметане. Не нужно ждать, пока приготовится опара или будет несколько раз подходить тесто – все делается в один этап. А именно сметана делает сдобу сочной и придает приятный сливочный аромат.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом простой и быстрой паски на сметане.

Рецепт паски на сметане

Ингредиенты:

  • мука – 580-600 г

  • молоко – 200 мл

  • сметана 20-25% – 170 г

  • сахар – 120 г

  • сливочное масло – 70 г

Видео дня

  • желтки – 2 шт

  • сухие дрожжи – 8 г

  • ванильный сахар – 15 г

  • соль – 5 г

  • изюм – 100 г

Паска с изюмом

Глазурь:

  • желатин – 2 ч. л. + вода – 3 ст. л.

  • сахарная пудра – 200 г + вода – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи.

2. Соединить желтки, сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешать.

3. Добавить в массу сметану и мягкое сливочное масло. Перемешать.

4. Получившуюся массу смешать с дрожжевой массой.

Тесто для паски

5. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Месить примерно 7-10 минут.

6. В самом конце добавить изюм. Его нужно предварительно залить кипятком и высушить бумажным полотенцем.

7. Тесто оставить в теплом месте на несколько часов.

Паска на сметане

8. Готовое тесто разделить на 4 одинаковых куска. Сформировать шарики и выложить в формы.

9. Накрыть пленкой и убрать в теплое место, чтобы подошли.

10. Выпекать куличи при температуре 180 градусов примерно 40-50 минут.

Из чего приготовить стойкую глазурь для паски

11. Для глазури желать нужно залить водой и оставить на 10 минут.

12. В сахарную пудру добавить воду и довести до кипения.

Желатиновая глазурь для паски

13. Соединить две массы и перемешать. После – взбить миксером до загустения.

14. Украсить паски.

Как украсить пояса сверху

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты