Как приготовить бюджетный ужин из четырех ингредиентов: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт рассыпчатого риса

Если вы хотите быстро приготовить сытный ужин для всей семьи из бюджетных, но при этом полезных продуктов, идеальными ингредиентами будет рис, овощи, яйца, зелень.

Что приготовить из риса для ужина

Редакция FoodOboz делится рецептом полезного и простого блюда из жареного риса с яйцами и овощами, который готовится всего 15 минут. Рецепт блюда был опубликован на сайте Mamaslatinas.com.

Вкусный рис с овощами и зеленью для ужина
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Ингредиенты:

  • рис
  • яйца
  • замороженные овощи
  • специи
  • зеленый лук – по желанию

Способ приготовления:

1. Помойте рис.

Рис для приготовления блюда

2. Разогрейте сковороду, высыпьте замороженные овощи, поджарьте.

Как вкусно приготовить рис с овощами

3. Добавьте рис, тушите под крышкой 15 минут.

Рис с овощами

4. Взбейте яйца, отдельно пожарьте как омлет на отдельной сковороде и добавьте к рису, но можно при подаче добавить.

Готовое блюдо

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