Если вы хотите быстро приготовить сытный ужин для всей семьи из бюджетных, но при этом полезных продуктов, идеальными ингредиентами будет рис, овощи, яйца, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом полезного и простого блюда из жареного риса с яйцами и овощами, который готовится всего 15 минут. Рецепт блюда был опубликован на сайте Mamaslatinas.com.

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Ингредиенты:

рис

яйца

замороженные овощи

специи

зеленый лук – по желанию

Способ приготовления:

1. Помойте рис.

2. Разогрейте сковороду, высыпьте замороженные овощи, поджарьте.

3. Добавьте рис, тушите под крышкой 15 минут.

4. Взбейте яйца, отдельно пожарьте как омлет на отдельной сковороде и добавьте к рису, но можно при подаче добавить.

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