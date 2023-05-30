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Как приготовить бюджетный ужин из четырех ингредиентов: делимся простым рецептом
Если вы хотите быстро приготовить сытный ужин для всей семьи из бюджетных, но при этом полезных продуктов, идеальными ингредиентами будет рис, овощи, яйца, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом полезного и простого блюда из жареного риса с яйцами и овощами, который готовится всего 15 минут. Рецепт блюда был опубликован на сайте Mamaslatinas.com.
Ингредиенты:
- рис
- яйца
- замороженные овощи
- специи
- зеленый лук – по желанию
Способ приготовления:
1. Помойте рис.
2. Разогрейте сковороду, высыпьте замороженные овощи, поджарьте.
3. Добавьте рис, тушите под крышкой 15 минут.
4. Взбейте яйца, отдельно пожарьте как омлет на отдельной сковороде и добавьте к рису, но можно при подаче добавить.
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