Чанахи – это сытное грузинское блюдо на основе тушеных овощей и мяса. Их легко приготовить без горшков и духовки – есть очень простая альтернатива. К тому же такое блюдо вкусно дополнять фасолью, грибами и обязательно пикантными специями.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом чанахи по-домашнему с мясом и фасолью.

Ингредиенты:

картофель – 600 г

мясо – 500 г

морковь – 100 г

лук – 120 г

фасоль консервированная – 300 г

соль, сладкая паприка, лавровый лист, сушеный чеснок, специи к курице, итальянские травы

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томатная паста – 3 ст. л.

масло растительное для жарки – 20 мл

мука – 30 г

чеснок – 3-4 зубчика

вода – 1,5 л

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить некоторые овощи: картофель порезать произвольно, морковь полукольцами, лук измельчить. Обжаривать овощи вместе в кастрюле 7 минут.

2. Далее добавить к овощам все специи: паприку, чеснок, итальянские травы, лавровые листья. Залить все водой и варить до мягкости картофеля.

3. Отдельно порезать и обжарить мясо. Это занимает около 5 минут.

4. Далее к мясу добавить специи в курицу, муку и измельченный чеснок. Перемешать и готовьте еще 3 минуты.

5. Добавить в кастрюлю к овощам мясо, томатную пасту и фасоль. Перемешать и тушить минимум 10 минут. Далее регулируйте время по желанию: если хотите жидкие чанахи – готовьте меньше, если густые – понадобится еще 20-30 минут. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить чанахи по-украински.