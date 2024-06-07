Когда вы решили посмотреть интересный сериал или любимый фильм, обычно приходится идти в магазин, чтобы приобрести много вкусностей. Чаще всего в таких случаях рука тянется к чипсам.

Но почему бы не приготовить чипсы дома? Если следовать советам шеф-повара Эктора Хименес-Браво в Instagram, за считанные минуты можно приготовить вкусные домашние чипсы, которые получатся еще вкуснее продаваемых в магазине.

Ингредиенты

Картофель

Соль

Масло для фритюра

Способ приготовления

1. Очистить картофель и порезать на тонкие слайсы.

2. Замочить в холодной воде на время.

3. Скрутить по два слайса и закрепить шпажкой.

4. Жарить до хрустящей корочки.

5. Готовые чипсы посыпать солью.

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