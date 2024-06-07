Как приготовить чипсы дома так, чтобы получились вкуснее магазинных
Когда вы решили посмотреть интересный сериал или любимый фильм, обычно приходится идти в магазин, чтобы приобрести много вкусностей. Чаще всего в таких случаях рука тянется к чипсам.
Но почему бы не приготовить чипсы дома? Если следовать советам шеф-повара Эктора Хименес-Браво в Instagram, за считанные минуты можно приготовить вкусные домашние чипсы, которые получатся еще вкуснее продаваемых в магазине.
Ингредиенты
- Картофель
- Соль
- Масло для фритюра
Способ приготовления
1. Очистить картофель и порезать на тонкие слайсы.
2. Замочить в холодной воде на время.
3. Скрутить по два слайса и закрепить шпажкой.
4. Жарить до хрустящей корочки.
5. Готовые чипсы посыпать солью.
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