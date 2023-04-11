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Как приготовить декоративный мох на паску за 1 минуту: простой способ
Зеленый мох – это вариант оригинального яркого декора на паску. И самое важное, что его можно легко и быстро приготовить всего за 1 минуту – выпекать в духовке не придется.
Фудблогер Алина Корженовская (alin_withkichen) на своей странице в TikTok поделилась рецептом декоративного зеленого мха на паску, который вы с легкостью приготовите в микроволновке.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- сахар – 1 ст. л.
- мука – 1 ст. л.
- разрыхлитель
- зеленый краситель
Способ приготовления:
1. К яйцу добавить сахар, муку и разрыхлитель. Взбить все блендером до однородности.
2. Добавить в массу краситель, снова взбить все блендером.
3. Получившуюся массу вылить в формочку, смазанную маслом. Разогревать в микроволновке 1 минуту.
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