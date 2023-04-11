Зеленый мох – это вариант оригинального яркого декора на паску. И самое важное, что его можно легко и быстро приготовить всего за 1 минуту – выпекать в духовке не придется.

Фудблогер Алина Корженовская (alin_withkichen) на своей странице в TikTok поделилась рецептом декоративного зеленого мха на паску, который вы с легкостью приготовите в микроволновке.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

сахар – 1 ст. л.

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мука – 1 ст. л.

разрыхлитель

зеленый краситель

Способ приготовления:

1. К яйцу добавить сахар, муку и разрыхлитель. Взбить все блендером до однородности.

2. Добавить в массу краситель, снова взбить все блендером.

3. Получившуюся массу вылить в формочку, смазанную маслом. Разогревать в микроволновке 1 минуту.

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