Как приготовить декоративный мох на паску за 1 минуту: простой способ

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Как приготовить декоративный мох на паску за 1 минуту: простой способ

Зеленый мох – это вариант оригинального яркого декора на паску. И самое важное, что его можно легко и быстро приготовить всего за 1 минуту – выпекать в духовке не придется.

Фудблогер Алина Корженовская (alin_withkichen) на своей странице в TikTok поделилась рецептом декоративного зеленого мха на паску, который вы с легкостью приготовите в микроволновке.

Рецепт зеленого мха на паску

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт
  • сахар – 1 ст. л.
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  • мука – 1 ст. л.
  • разрыхлитель
  • зеленый краситель

Способ приготовления:

1. К яйцу добавить сахар, муку и разрыхлитель. Взбить все блендером до однородности.

Зеленый мох на паску в микроволновке

2. Добавить в массу краситель, снова взбить все блендером.

Как приготовить зеленый мох на паску

3. Получившуюся массу вылить в формочку, смазанную маслом. Разогревать в микроволновке 1 минуту.

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