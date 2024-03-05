Деруны можно готовить с мясом, фаршем, грибами и даже сыром. Чтобы они были хрустящими, картофель для блюда нужно хорошо вымочить в холодной воде.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов, основа для которых готовится в блендере.

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Ингредиенты:

3-4 картофелины

1 луковица

1 яйцо

1 ст. л. муки

соль и перец по вкусу

5 ст. л. подсолнечного масла для жарки

сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Почистите картофель, лук, порежьте и переложите в блендер, добавьте яйцо, муку, соль, перец и перебейте до однородности.

2. Пожарьте деруны до золотистости.

Подавайте со сметаной!

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