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Как приготовить деруны без терки: делимся лайфхаком и рецептом
Деруны можно готовить с мясом, фаршем, грибами и даже сыром. Чтобы они были хрустящими, картофель для блюда нужно хорошо вымочить в холодной воде.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов, основа для которых готовится в блендере.
Ингредиенты:
- 3-4 картофелины
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 1 ст. л. муки
- соль и перец по вкусу
- 5 ст. л. подсолнечного масла для жарки
- сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Почистите картофель, лук, порежьте и переложите в блендер, добавьте яйцо, муку, соль, перец и перебейте до однородности.
2. Пожарьте деруны до золотистости.
Подавайте со сметаной!
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