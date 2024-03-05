Как приготовить деруны без терки: делимся лайфхаком и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить деруны без терки: делимся лайфхаком и рецептом

Деруны можно готовить с мясом, фаршем, грибами и даже сыром. Чтобы они были хрустящими, картофель для блюда нужно хорошо вымочить в холодной воде. 

Хрустящие деруны

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих дерунов, основа для которых готовится в блендере. 

Вкусные деруны
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Ингредиенты: 

  • 3-4 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. муки
  • соль и перец по вкусу
  • 5 ст. л. подсолнечного масла для жарки
  • сметана для подачи

Способ приготовления: 

1. Почистите картофель, лук, порежьте и переложите в блендер, добавьте яйцо, муку, соль, перец и перебейте до однородности.

Основа для дерунов

2. Пожарьте деруны до золотистости. 

Вкусные деруны

Подавайте со сметаной!

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