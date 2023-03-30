Деруны – это очень вкусное и сытное блюдо из картофеля, традиционно подают со сметаной. Их можно вкусно и по-новому приготовить с начинкой – фаршем, филе или сыром, в горшках или дополнить другими овощами.

Фудблогер Екатерина с ником catheryna.chef на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных дерунов с неожиданным ингредиентом – свеклой.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт

свекла – 1 шт

лук – 1 шт

яйца – 2 шт

мука – 2 ст. л.

соль, перец, специи

Видео дня

Способ приготовления:

1. Натереть картофель на терке и отжать от лишней жидкости.

2. Измельчить лук и натереть свеклу на терке, добавить к картофелю.

3. Добавить в массу яйца, муку, соль, перец и специи. Перемешать и оставить на 5 минут.

4. Пожарить драники.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: