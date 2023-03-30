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Как приготовить деруны из картофеля по-новому: добавьте один неожиданный ингредиент
Деруны – это очень вкусное и сытное блюдо из картофеля, традиционно подают со сметаной. Их можно вкусно и по-новому приготовить с начинкой – фаршем, филе или сыром, в горшках или дополнить другими овощами.
Фудблогер Екатерина с ником catheryna.chef на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных дерунов с неожиданным ингредиентом – свеклой.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт
- свекла – 1 шт
- лук – 1 шт
- яйца – 2 шт
- мука – 2 ст. л.
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Натереть картофель на терке и отжать от лишней жидкости.
2. Измельчить лук и натереть свеклу на терке, добавить к картофелю.
3. Добавить в массу яйца, муку, соль, перец и специи. Перемешать и оставить на 5 минут.
4. Пожарить драники.
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