Как приготовить деруны из картофеля по-новому: добавьте один неожиданный ингредиент

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
4,1 т.
Как приготовить деруны из картофеля по-новому: добавьте один неожиданный ингредиент

Деруны – это очень вкусное и сытное блюдо из картофеля, традиционно подают со сметаной. Их можно вкусно и по-новому приготовить с начинкой – фаршем, филе или сыром, в горшках или дополнить другими овощами.

Фудблогер Екатерина с ником catheryna.chef на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных дерунов с неожиданным ингредиентом – свеклой.

Рецепт дерунов из картофеля и свеклы

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт
  • свекла – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • яйца – 2 шт
  • мука – 2 ст. л.
  • соль, перец, специи
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Способ приготовления:

1. Натереть картофель на терке и отжать от лишней жидкости.

Как приготовить деруны из картофеля

2. Измельчить лук и натереть свеклу на терке, добавить к картофелю.

3. Добавить в массу яйца, муку, соль, перец и специи. Перемешать и оставить на 5 минут.

Картофельные деруны со свеклой

4. Пожарить драники.

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