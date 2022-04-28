Кус-кус – это крупа, которая сама по себе достаточно нейтральная по вкусу. Но она имеет очень удачную текстуру, поэтому, добавив всего несколько простых ингредиентов, можно приготовить даже котлеты. Они получаются очень сытными, но одновременно диетическими, потому что в составе абсолютно отсутствует мука – только натуральные ингредиенты.

Идея приготовления диетических котлет с кус-кусом опубликована на странице zinchenko_prikorm в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

шпинат – пучок свежего

кус-кус – горсть

перец и другие специи – по вкусу

Способ приготовления:

1 . Кус-кус запарить кипятком до полуготовности.

2. Взбить два яйца со шпинатом (если свежий, то мелко нарезать его и обдать кипятком).

3. Соединить крупу и яичную смесь.

4. Выложить котлетку на сковороду.

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5. Жарить под закрытой крышкой с обеих сторон.

6. Смесь получается жидкая, поэтому нужно выпекать на сковороде в железных формах или силиконовых на пару. Для этого выложить смесь в форму, поставить сковороду на огонь, налить воды и поставить в воду форму, накрыть крышкой.

7. Также, можно прямо в духовке.

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