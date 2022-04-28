Как приготовить диетические котлеты из кус-куса: без мяса и муки

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить диетические котлеты из кус-куса: без мяса и муки

Кус-кус – это крупа, которая сама по себе достаточно нейтральная по вкусу. Но она имеет очень удачную текстуру, поэтому, добавив всего несколько простых ингредиентов, можно приготовить даже котлеты. Они получаются очень сытными, но одновременно диетическими, потому что в составе абсолютно отсутствует мука – только натуральные ингредиенты.

Идея приготовления диетических котлет с кус-кусом опубликована на странице zinchenko_prikorm в Instagram.

Рецепт котлет из кус-куса и шпината.

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • шпинат – пучок свежего

  • кус-кус – горсть

  • перец и другие специи – по вкусу

Отварной кус-кус для блюда

Способ приготовления:

1 . Кус-кус запарить кипятком до полуготовности.

2. Взбить два яйца со шпинатом (если свежий, то мелко нарезать его и обдать кипятком).

3. Соединить крупу и яичную смесь.

Яйца для блюда

4. Выложить котлетку на сковороду.

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5. Жарить под закрытой крышкой с обеих сторон.

6. Смесь получается жидкая, поэтому нужно выпекать на сковороде в железных формах или силиконовых на пару. Для этого выложить смесь в форму, поставить сковороду на огонь, налить воды и поставить в воду форму, накрыть крышкой.

Шпинат для блюда

7. Также, можно прямо в духовке.

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