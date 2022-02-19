Как приготовить диетический ленивый форшмак: рецепт любимой закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
3,7 т.
Как приготовить диетический ленивый форшмак: рецепт любимой закуски

Универсальная, вкусная, бюджетная и быстрая закуска – форшмак – это любимое и уместное блюдо как на ежедневном, так и на праздничном столе. Несмотря на то, что оно и так быстро и легко готовится, существует еще более упрощенный вариант. Если у вас вдруг нет под рукой мясорубки, необходимые ингредиенты можно просто порезать ножом. А для того чтобы форшмак был менее калорийным, его можно приготовить без сливочного масла.

Рецептом диетического форшмака поделилась нутрициолог Ольга Усенко (usenochka) на своей странице в Instagram.

Диетический ленивый форшмак

Ингредиенты:

  • сельдь – 250 г

  • яйца – 2 шт

  • яблоки – 1 шт

  • лук (по желанию)

Ингредиенты для форшмака
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Способ приготовления:

1. Подготовить и разрезать все ингредиенты.

2. По желанию можно порезать лук лук.

Подавать форшмак можно как самостоятельно, так и на бутербродах

3. Перемешайте все ингредиенты.

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