Как приготовить диетический ленивый форшмак: рецепт любимой закуски
Универсальная, вкусная, бюджетная и быстрая закуска – форшмак – это любимое и уместное блюдо как на ежедневном, так и на праздничном столе. Несмотря на то, что оно и так быстро и легко готовится, существует еще более упрощенный вариант. Если у вас вдруг нет под рукой мясорубки, необходимые ингредиенты можно просто порезать ножом. А для того чтобы форшмак был менее калорийным, его можно приготовить без сливочного масла.
Рецептом диетического форшмака поделилась нутрициолог Ольга Усенко (usenochka) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
сельдь – 250 г
яйца – 2 шт
яблоки – 1 шт
лук (по желанию)
Способ приготовления:
1. Подготовить и разрезать все ингредиенты.
2. По желанию можно порезать лук лук.
3. Перемешайте все ингредиенты.
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