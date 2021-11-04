Как правильно приготовить дома торт "Захер": секреты и рецепт от Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
3,2 т.
Как дома вкусно приготовить торт 'Захер'

Все любят этот вкуснейший, ароматный шоколадный торт – "Захер" с прослойкой из абрикосового джема. Но вот готовят его редко и все совершенно по-разному.

Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилось на своем YouTube-канале рецептом торта "Захер", который точно всегда получится удачным и вкусным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как вкусно приготовить торт "Захер"

Секреты удачного десерта от кулинара:

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  • все продукты должны быть комнатной температуры

  • после того, как выльете пропитку на торт – отправьте его на минут 15-20 в холодильник

Ингредиенты для торта

  • при приготовлении шоколадной помадки не дайте сливкам закипеть

  • после того, как приготовите торт – не спешите его ставить в холодильник, оставьте на 2-3 часа постоять при комнатной температуре, чтобы хорошо пропитались коржи конфитюром

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт.

  • Шоколад – 135 г

  • Масло – 135 г

  • Сахарная пудра – 45 г

  • Сахар – 180 г

  • Мука – 135 г

  • Сливки – 200 г

  • Шоколад для помадки – 350 г

  • Абрикосовый джем – 200 гр

  • Вода – 15 мл

  • Коньяк – 50 мл

  • Ванилин – щепотка

Способ приготовления:

  • Застелите форму пергаментом и смажьте маслом.

  • Духовку разогрейте на 170 С.

  • Отделите белки от желтков и белки взбейте до состояния пышной пены. Всыпьте сахар и ваниль и снова взбейте для пиков.

  • Переложите сливочное масло в блендер и хорошо его взбейте, добавьте сахарную пудру и снова взбейте, по одному добавьте желтки и снова взбейте.

  • Растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане и перелейте в масляный крем, снова хорошо взбейте, готовый крем переложите в большую миску.

Выбирайте только натуральный шоколад

  • Аккуратно добавьте белковый крем и перемешайте.

  • После добавьте хорошо просеянную муку и аккуратно перемешайте.

  • Готовое тесто переложите в форму и отправьте в духовку на 1 час при 170 С, готовность проверьте зубочисткой.

  • Готовый торт достаньте из духовки и оставьте до полного остывания.

  • Срежьте верхушку, чтобы торт был ровным и красивым. Разрежьте торт на 2 части.

Домашнее абрикосовое варенье

  • Пропитка для коржей: джем переложите в сотейник, добавьте воду и коньяк, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня. Полейте готовой горячей смесью коржи, соедините их, верх и бока также смажьте пропиткой, отправьте в холодильник на 15-20 минут.

  • Шоколадная помадка: налейте в сотейник сливки, добавьте шоколад, но не доводите до кипения. Туда же добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте, снимите с огня и полейте торт.

Домашний торт "Захер"

  • Если вы хотите сделать надпись на торте, возьмите специальный кондитерский шприц или же просто пакет, отрежьте край и сделайте красивую надпись.

  • Готовый торт оставьте на 2-3 часа постоять при комнатной температуре, чтобы коржи хорошо пропитались конфитюром, а после – поставьте в холодильник.

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