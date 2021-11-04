Как правильно приготовить дома торт "Захер": секреты и рецепт от Ольги Матвей

Все любят этот вкуснейший, ароматный шоколадный торт – "Захер" с прослойкой из абрикосового джема. Но вот готовят его редко и все совершенно по-разному.

Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилось на своем YouTube-канале рецептом торта "Захер", который точно всегда получится удачным и вкусным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Секреты удачного десерта от кулинара:

Видео дня

все продукты должны быть комнатной температуры

после того, как выльете пропитку на торт – отправьте его на минут 15-20 в холодильник

при приготовлении шоколадной помадки не дайте сливкам закипеть

после того, как приготовите торт – не спешите его ставить в холодильник, оставьте на 2-3 часа постоять при комнатной температуре, чтобы хорошо пропитались коржи конфитюром

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

Шоколад – 135 г

Масло – 135 г

Сахарная пудра – 45 г

Сахар – 180 г

Мука – 135 г

Сливки – 200 г

Шоколад для помадки – 350 г

Абрикосовый джем – 200 гр

Вода – 15 мл

Коньяк – 50 мл

Ванилин – щепотка

Способ приготовления:

Застелите форму пергаментом и смажьте маслом.

Духовку разогрейте на 170 С.

Отделите белки от желтков и белки взбейте до состояния пышной пены. Всыпьте сахар и ваниль и снова взбейте для пиков.

Переложите сливочное масло в блендер и хорошо его взбейте, добавьте сахарную пудру и снова взбейте, по одному добавьте желтки и снова взбейте.

Растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане и перелейте в масляный крем, снова хорошо взбейте, готовый крем переложите в большую миску.

Аккуратно добавьте белковый крем и перемешайте.

После добавьте хорошо просеянную муку и аккуратно перемешайте.

Готовое тесто переложите в форму и отправьте в духовку на 1 час при 170 С, готовность проверьте зубочисткой.

Готовый торт достаньте из духовки и оставьте до полного остывания.

Срежьте верхушку, чтобы торт был ровным и красивым. Разрежьте торт на 2 части.

Пропитка для коржей: джем переложите в сотейник, добавьте воду и коньяк, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня. Полейте готовой горячей смесью коржи, соедините их, верх и бока также смажьте пропиткой, отправьте в холодильник на 15-20 минут.

Шоколадная помадка: налейте в сотейник сливки, добавьте шоколад, но не доводите до кипения. Туда же добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте, снимите с огня и полейте торт.

Если вы хотите сделать надпись на торте, возьмите специальный кондитерский шприц или же просто пакет, отрежьте край и сделайте красивую надпись.

Готовый торт оставьте на 2-3 часа постоять при комнатной температуре, чтобы коржи хорошо пропитались конфитюром, а после – поставьте в холодильник.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: